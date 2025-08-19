Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

Un equipo de astrónomos identificó una nueva luna orbitando Urano, elevando el número de satélites conocidos del planeta a 29.

El hallazgo se realizó el 2 de febrero de 2025 mediante observaciones con el Telescopio Espacial James Webb de la NASA.

Maryame El Moutamid, científica principal del equipo del Southwest Research Institute que hizo el hallazgo, comentó que el objeto fue detectado en una serie de imágenes de larga exposición de 40 minutos capturadas por la Cámara de Infrarrojo Cercano del telescopio más potente del mundo.

"Es una luna pequeña pero un descubrimiento significativo, algo que incluso la nave espacial Voyager 2 de la NASA no logró ver durante su sobrevuelo hace casi 40 años", señaló El Moutamid.

La nueva luna, designada S/2025 U1, se estima que tiene un diámetro de aproximadamente 10 kilómetros. Este diminuto tamaño probablemente la hizo invisible para la Voyager 2 y otros telescopios.

Urano, que cuenta con el mayor número de pequeñas lunas internas de cualquier planeta, presenta una historia complicada que confunde la línea entre un sistema de anillos y un sistema de lunas, según Matthew Tiscareno del Instituto SETI, quien también es parte del equipo de investigación.

Las imágenes capturadas por la NIRCam del James Webb muestran la luna recién descubierta junto con 13 de las 28 lunas conocidas de Urano.

Estas observaciones se realizaron durante un período de aproximadamente 6 horas el 2 de febrero de 2025. El Moutamid explicó que la nueva luna se encuentra a unos 56.000 kilómetros del centro de Urano, orbitando en el plano ecuatorial entre las órbitas de las lunas Ophelia y Bianca.

Para nombrar oficialmente a la nueva luna será necesario recibir la aprobación de la Unión Astronómica Internacional (IAU), la autoridad principal en la asignación de nombres y designaciones oficiales a objetos astronómicos.