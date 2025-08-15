NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Eclipse de Luna

Lugares, horarios y recomendaciones para observar el eclipse total de Luna que ocurrirá muy pronto

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Durante un eclipse total de Luna pueden observarse todos los tipos de eclipse lunar que existen - Foto NASA
Durante más de una hora, la Luna se teñirá de rojo en lo que se conoce como "Luna de Sangre", uno de los eventos más esperados por los amantes de la astronomía.

Todo el tiempo, el planeta Tierra está proyectando una amplia sombra sobre el espacio, la cual tiene diferentes intensidades. Hay una exterior, más tenue, conocida como penumbra. Y hay otra, mucho más intensa y donde es poca la luz del Sol que alcanza a llegar, conocida como umbra.

La Luna, que orbita alrededor de la Tierra, suele pasar varias veces al año por estas sombras, creando uno de los fenómenos más esperados por los amantes de la astronomía, un eclipse lunar.

Dependiendo de si el tránsito del satélite natural es a través de la penumbra o de la umbra, se forman los diferentes tipos de eclipse que existen: los parciales, los penumbrales o los totales, siendo estos últimos los más apreciados por los observadores del cielo.

Y es que un eclipse total de Luna es un evento poco común y de características muy especiales, pues cuando el satélite atraviesa la umbra de la Tierra toma un color rojizo creando un fenómeno conocido como “Luna de Sangre”.

Esto sucede porque es poca la luz solar que logra atravesar la atmósfera terrestre y alcanzar la superficie lunar. Solo los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, llegan hasta el satélite, que se pinta con estos tonos durante más de una hora.

“Debido a que estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera terrestre y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza durante un eclipse lunar. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se verá la Luna”, explica la NASA.

Por su parte, los eclipses penumbrales ocurren cuando la Luna atraviesa solo la penumbra de la Tierra. En este fenómeno, el satélite se oscurece tenuemente, de forma casi imperceptible para los observadores.

En cuanto a los eclipses parciales, estos suceden cuando solo una parte de la Luna transita a través de la umbra de la Tierra, oscureciéndose solo un fragmento del satélite natural.

Precisamente, otro factor que hace tan especial un eclipse total de Luna, es que durante este fenómeno ocurren todos los tipos de eclipse, penumbral, parcial y total, en un evento que puede durar más de cinco horas.

Así será el eclipse total del próximo 7 de septiembre

El último eclipse lunar de 2025 será de tipo total, es decir que habrá "Luna de Sangre".

Será visible en diversas regiones, incluyendo Europa, África, Asia y Australia. Según estimaciones de la NASA, el periodo de totalidad durará 1 hora y 22 minutos, capturando la atención tanto de científicos como de aficionados.

España será uno de los lugares privilegiados para observar este fenómeno, con la fase más impresionante del eclipse comenzando a las 8:52 p.m., siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan.

Otros países europeos como Francia, Alemania e Italia también podrán disfrutar de este evento astronómico en su máxima intensidad a la misma hora.

La NASA sugiere buscar sitios con cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica para obtener la mejor experiencia, así como utilizar binoculares o telescopios para una observación más detallada.

