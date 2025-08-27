Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia

La selección venezolana se disputará en la próxima doble jornada mundialista el sueño de clasificar por primera vez a una cita orbital en 2026.

La Vinotinto tendrá que visitar en Buenos Aires a la selección argentina y recibir en Maturín a Colombia en la última doble jornada de Eliminatorias que se disputará el 4 y 9 de septiembre.

En medio de la previa de ambos juegos que serán cruciales para las aspiraciones mundialistas, el exentrenador Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería o no jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia cinco días después, que podría ser el más importante para la clasificación a la Copa del Mundo.

“Profe aquí la gente le pregunta, usted iría contra Argentina con los caballos o con un once alternativo”, fue la consulta que le hicieron al exentrenador Vinotinto en diálogo con el programa Se Habla Deportes.

Páez fue tajante al responder cómo haría para afrontar el juego ante Argentina, teniendo en cuenta que la clasificación podría depender más del partido ante Colombia en la última jornada.

“Mi equipo juega con puros caballos, no juego con alternativos”, declaró.

Cabe recordar que actualmente la selección venezolana se ubica en la séptima casilla de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos y está accediendo parcialmente al cupo de repechaje.

Entretanto, Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos y en la última doble jornada se medirá a Colombia, en Barranquilla, y a Brasil, en El Alto.

Venezuela depende de sí mima para quedarse al menos con el cupo al repechaje al Mundial, aunque también tiene posibilidades de clasificarse de manera directa, pero para ello se tienen que dar una serie de resultados, entre ellos, que Colombia no sume puntos en las últimas dos fechas.