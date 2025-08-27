NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
La Vinotinto

Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia

agosto 27, 2025
Por: Luis Cifuentes
Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela, y partido de Venezuela ante Argentina en Maturín en 2024 - Fotos: EFE
Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela, y partido de Venezuela ante Argentina en Maturín en 2024 - Fotos: EFE
La Vinotinto visitará en Buenos Aires a la selección argentina y recibirá en Maturín a Colombia en la última doble jornada de Eliminatorias.

La selección venezolana se disputará en la próxima doble jornada mundialista el sueño de clasificar por primera vez a una cita orbital en 2026.

La Vinotinto tendrá que visitar en Buenos Aires a la selección argentina y recibir en Maturín a Colombia en la última doble jornada de Eliminatorias que se disputará el 4 y 9 de septiembre.

En medio de la previa de ambos juegos que serán cruciales para las aspiraciones mundialistas, el exentrenador Richard Páez respondió sin titubeos si La Vinotinto debería o no jugar con la suplencia ante Argentina por Eliminatorias para enfocarse en el partido ante Colombia cinco días después, que podría ser el más importante para la clasificación a la Copa del Mundo.

o

“Profe aquí la gente le pregunta, usted iría contra Argentina con los caballos o con un once alternativo”, fue la consulta que le hicieron al exentrenador Vinotinto en diálogo con el programa Se Habla Deportes.

Páez fue tajante al responder cómo haría para afrontar el juego ante Argentina, teniendo en cuenta que la clasificación podría depender más del partido ante Colombia en la última jornada.

“Mi equipo juega con puros caballos, no juego con alternativos”, declaró.

Cabe recordar que actualmente la selección venezolana se ubica en la séptima casilla de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos y está accediendo parcialmente al cupo de repechaje.

Entretanto, Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos y en la última doble jornada se medirá a Colombia, en Barranquilla, y a Brasil, en El Alto.

o

Venezuela depende de sí mima para quedarse al menos con el cupo al repechaje al Mundial, aunque también tiene posibilidades de clasificarse de manera directa, pero para ello se tienen que dar una serie de resultados, entre ellos, que Colombia no sume puntos en las últimas dos fechas.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Eliminatorias Sudamericanas

Fútbol

Selección Argentina

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo durante partido de la Saudi Pro League - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Aficionados se rinden alrededor de un gol de Cristiano Ronaldo en el que rozó los tres metros con acrobático salto en partido en el que debutó un colombiano

Carlos Alcaraz - AFP
Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz rompió el misterio y reveló la razón por la que llegó calvo al US Open para sorpresa de todos

Academia Puerto Cabello - Foto de referencia: EFE
Fútbol venezolano

Jugador con pasado en Colombia anotó golazo desde más atrás de la mitad de cancha en el fútbol venezolano: "Directo al Puskás"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán: “representa una amenaza para el hemisferio”

Baterias - Foto: Canva
Reciclaje

Innovación colombiana en el reciclaje de baterías para la transición energética

Traje de Spider-Man que usó Tobey Maguire | Foto: AFP
Spiderman

El mítico traje que usó Tobey Maguire en la trilogía de ‘Spider-Man’ será subastado por 50.000 dólares

Imagen conceptual del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión | Foto: NASA
Nasa

Así es como la NASA planea poner un reactor nuclear en la Luna para ganar la carrera espacial contra Rusia y China

Cristiano Ronaldo durante partido de la Saudi Pro League - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Aficionados se rinden alrededor de un gol de Cristiano Ronaldo en el que rozó los tres metros con acrobático salto en partido en el que debutó un colombiano

Alvin Holsey, almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos - EFE
Jefe del Comando Sur

"33 grupos sancionados por EE.UU. incluidas organizaciones terroristas extranjeras, están operando en el hemisferio occidental": jefe del Comando Sur de Estados Unidos

Lucena y Maduro - AFP
Tibisay Lucena

Expresidente de Smartmatic regaló una casa a la difunta presidenta del CNE venezolano, según Fiscalía de Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano