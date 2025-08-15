"Ellos deben decidir": 'Bocha' Batista sobre dos futbolistas de la Vinotinto que jugaban en Europa y regresaron al FUTVE

El entrenador de la selección venezolana de fútbol, Fernando ‘Bocha’ Batista, fue consultado recientemente sobre varias temáticas en torno a la Vinotinto.

VEA TAMBIÉN 'Bocha' Batista respondió incómoda pregunta sobre su salario y ser supuestamente uno de los mejores pagos del continente al frente de La Vinotinto o

Entre ellas, sobre el regreso de dos futbolistas que jugaron varios años en Europa, pero que en este mercado de fichajes regresaron al FUTVE.

El estratega opinó sobre Yordan Osorio, que llegó a Deportivo La Guaira y Darwin Machís que ahora prestará servicios en la UCV FC.

"Que vuelvan al FUTVE es algo positivo, que esta clase de jugadores estén volviendo o tengan la posibilidad de empezar a jugar ahora, le da un nivel importante al torneo local", expresó el técnico.

En el caso de Osorio, Batista aseguró que habló con el defensor antes de firmar con Deportivo La Guaira, tras rescindir su contrato con el Parma de Italia.

"Algunos volvieron por necesidad, como es el caso de Yordan Osorio, necesitamos que tenga regularidad, viene de 7 meses sin jugar, tuvo una lesión muy complicada para él y sabemos que en Venezuela y en Deportivo La Guaira va a estar protegido. Lo necesitamos para todo lo que viene, es un jugador con una condición física muy buena", mencionó el DT.

El argentino nombró a varios jugadores criollos que tuvieron que regresar al FUTVE en temporadas pasadas y que ahora, están en otras ligas.

"En otros momentos regresaron Wuilker Faríñez, Juanpi Añor, Fernando Aristeguieta. A veces uno les puede dar una opinión y ellos deben decidir. Uno mira jugadores de afuera, pero también en el fútbol local hay buenos jugadores y las puertas de la selección están siempre abiertas para todos", argumentó.

Tanto Osorio como Machís buscan sumar minutos en el fútbol de su país y encontrar un prolijo ritmo que los acerque al llamado de Bocha a la Selección de Venezuela.

Vale recordar que en septiembre la Vinotinto se juga todo en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Venezuela no depende de sí misma para clasificar al Mundial de 2026, ya que el sexto puesto es, de momento, de Colombia quien le lleva a la Vinotinto 4 puntos.

Por ello, para que la Vinotinto se meta directamente en la próxima Copa del Mundo debe ganar los partidos que restan, ante Argentina, de visitante el 4 de septiembre, y frente a la propia Colombia, en calidad de local, el 9 de septiembre.

Con esos hipotéticos 6 puntos en el bolsillo, además debe esperar el revés de Colombia ante Bolivia (de local en el Metropolitano de Barranquilla) y luego buscar que Colombia pierda los tres puntos en casa venezolana.

VEA TAMBIÉN "No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española o

Lo que no se puede permitir Venezuela es perder y que Bolivia sume, pues el elenco que viste de verde, escolta a la Vinotinto con diferencia de un punto.

Los de Óscar Villegas están en la octava casilla de las eliminatorias con 17 unidades. En septiembre del año en curso Bolivia visitará a Colombia y recibirá en El Alto a Brasil.