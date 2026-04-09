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Jueves, 09 de abril de 2026
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Barcelona solicita investigación a UEFA por decisiones arbitrales y del VAR en el partido de Champions ante el Atlético de Madrid

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido Barcelona vs. Atlético de Madrid / Periodistas y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Fotos: EFE
Partido Barcelona vs. Atlético de Madrid / Periodistas y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Fotos: EFE
'Colchoneros' y 'Blaugranas' se enfrentaron en el Camp Nou. Los de Simeone tomaron ventaja en la llave.

El pasado miércoles 8 de abril, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se midieron en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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'Colchoneros' y 'Blaugranas' se enfrentaron en el Camp Nou. Los de Simeone tomaron ventaja en la llave.

Tras este duelo, de acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano, el Barcelona presentó una queja a la UEFA por decisiones arbitrales y del VAR.

"El FC Barcelona informa que, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal contra la UEFA en relación con los partidos que ocurrieron en el encuentro de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Athletic de Madrid", dijo el comunicador social en su cuenta en X.

Luego, continuó: "El club considera que se produjo una acción arbitral contraria a las normativas vigentes, con un impacto directo en el desarrollo del encuentro y su resultado. La reclamación se centra en una acción específica. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival atacó el balón con la mano dentro del área sin que ello fuera señalado como infracción correspondiente".

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"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la no intervención del VAR, constituyó un error grave. Como consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de errores y la adopción de las medidas pertinentes", adicionó.

Acciones destacadas del partido:

Justo antes del descanso, Pau Cubarsí fue expulsado al minuto 44 tras cometer una falta sobre Giuliano Simeone en el límite del área.

Inicialmente sancionada con tarjeta amarilla, la jugada fue revisada por el VAR, que determinó la expulsión.

A partir de esa infracción, Julián Álvarez ejecutó el tiro libre desde la frontal y colocó el balón en la escuadra izquierda del arco defendido por Joan García, marcando el 1-0 al minuto 45.

En la segunda mitad, aunque el empate parecía más cercano que una ampliación de la ventaja, el italiano Matteo Ruggeri envió un centro al área que fue aprovechado por el noruego Alexander Sorloth, quien acababa de ingresar al campo, para firmar el 2-0 en el minuto 70 tras sustituir a Ademola Lookman.

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Estas dos dianas comprometen el futuro del Barcelona en Champions, ya que podría costarle la clasificación a la fase semifinal.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas (horario CET). El choque tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid.

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