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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Jugadores de la Selección de Argentina - Foto: EFE
Jugadores de la Selección de Argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

Argentina confirmó amistoso ante selección africana para la fecha FIFA de marzo

marzo 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
La AFA confirmó un nuevo amistoso el próximo 37 de marzo en territorio argentino.

Tras la cancelación de la Finalissima, entre las selecciones de España y Argentina, la cual estaba programada para el 27 de marzo, en Catar, debido a la actual situación en Medio Oriente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo que buscar rivales a último momento para aprovechar la fecha FIFA del mes y que los “albicelestes” tuvieran acción.

En ese sentido, este viernes la AFA informó por medio de un comunicado que el combinado argentino enfrentará el próximo viernes 27 de marzo en la Bombonera a la selección africana de Mauritania.

“El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo”, expresó inicialmente la Asociación del Fútbol Argentino por medio de un comunicado.
“El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20:15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA”, añadió.

La Bombonera, estadio donde auspicia de local Boca Juniors, es el escenario elegido para los encuentros de la fecha FIFA de marzo de la Albiceleste, pues allí se tiene previsto el encuentro ante su similar de Guatemala, el 31 de este mes, siendo este su último encuentro en territorio argentino antes de emprender su camino a la Copa del Mundo de Norteamérica, donde busca revalidar el título de Qatar 2022.

¿En duda el juego ante la selección centroamericana?

De momento se espera, según la prensa argentina, que el encuentro ante la selección centroamericana se encuentre en duda, esto teniendo en cuenta que el combinado de Guatemala se enfrentará ante Argelia en territorio italiano.

Si se tiene en cuenta el reglamento de FIFA, el cual estipula que los seleccionados no pueden jugar en dos continentes distintos durante la misma ventana internacional, el encuentro no se podría disputar. Por ahora, la AFA no se ha pronunciado al respecto de manera oficial y todo parece mantenerse sin novedades.

Nuevos convocados por Scaloni

Este viernes se conoció que el técnico de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, decidió sumar a la convocatoria a Franco Mastantuono, extremo del Real Madrid, y a Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, a su lista de convocados para los amistosos del 27 y 31 de marzo, para los últimos partidos ante su público antes del Mundial de Norteamérica 2026, en el cual se medirán por el grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.

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