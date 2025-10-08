Argentina empezará el Mundial de 2026 con desventaja tras ratificación de una dura sanción por parte de la FIFA

La selección Argentina se prepara para enfrentar sus dos partidos amistosos como parte de su preparación para el Mundial de 2026, en donde busca defender el título como la mejor del mundo.

Sin embargo, la campeona del mundo sufrió un fuerte golpe de cara al mundial tras recibir una dura sanción por parte de la FIFA.

El ente regulador del fútbol en el mundo castigó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni quitándole a una de sus figuras más importantes.

La FIFA ratificó la sanción contra el jugador Nicolás Otamendi, quien fue expulsado en el último partido que la ‘albiceleste’ disputó en las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador.

Aunque se pensaba que la expulsión en partido de eliminatorias no afectaría su debut con el combinado nacional, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió que el defensa no podrá jugar su primer partido del torneo.

Según el informe presentado, la suspensión del jugador del Benfica es por un partido, el primero que tenga con la selección.

Además, por dicha sanción la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió una multa de 5.000 francos suizos, es decir, unos 6.300 dólares.

Argentina no es la única que correrá con desventaja en su debut en el mundial, ya que Ecuador, con quien se enfrentó en la última fecha de eliminatorias, también fue sancionada.

Y la razón es la misma, ya que su jugador Moisés Caicedo también vio la roja en ese encuentro y tendrá la misma suerte que Otamendi.

Esto no es sorpresa, ya que se había dicho con anterioridad que la FIFA esclareció que las tarjetas rojas en fase preliminar serán trasladadas a la fase final, por lo que ambos jugadores se perderán ese primer partido en la fase de grupos del mundial.

Pero esto no aplica para las tarjetas amarillas ni para las suspensiones pendientes como resultado de una amonestación que se dio en diferentes encuentros de las eliminatorias.

Además, la FIFA es enfática en su reglamento que “se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”.