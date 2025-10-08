NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Mundial 2026

FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

octubre 8, 2025
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
El máximo ente del fútbol mundial ha dado claridad sobre el reglamento de cara a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Semanas atrás, se conocieron a las seis selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial de 2026 y la que disputará el repechaje. Finalmente, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay aseguraron su cupo directo, mientras que Bolivia buscará el acceso a través del repechaje.

A pocos meses del comienzo de la cita orbital, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, y en medio de la doble fecha FIFA que se disputará en los próximos días, el máximo ente del fútbol mundial confirmó la sanción para una selección sudamericana que disputará su segundo mundial consecutivo.

Se trata de la selección de Ecuador que fue notificada sobre una sanción que tendrá que cumplir en el Mundial 2026. De acuerdo con la resolución de la FIFA, la selección ecuatoriana no podrá contar con una de sus figuras en el debut de la Copa del Mundo el próximo año.

o

La FIFA notificó que Moisés Caicedo, estrella del mediocampo del Chelsea de Inglaterra, no podrá ser parte del primer encuentro del Mundial debido a una expulsión que recibió en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Argentina.

Moisés Caicedo deberá cumplir un encuentro de sanción oficial”, detalló la FIFA en su resolución.

En ese sentido, Ecuador se pierde una pieza clave en el equipo de Sebastián Beccacece para el primer encuentro del que todavía no conoce el rival.

o

Cabe recordar que la selección ecuatoriana se medirá a Estados Unidos y Canadá en la doble jornada de amistosos que se disputará entre el 10 y el 14 de octubre.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Selección de Ecuador

Eliminatorias Sudamericanas

Chelsea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Deportes

Ver más
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

Selección Colombia perdería a uno de sus goleadores para los amistosos de octubre como preparación para la Copa del Mundo

La Selección Colombia suma 16 puntos en la Eliminatoria - Foto AFP
Selección Colombia

El veterano ‘de mil batallas’ en la selección Colombia que espera ser llamado nuevamente por Néstor Lorenzo e ir al Mundial

Final de la liga femenina en Colombia y Emiliano Martínez, portero de la selección argentina - Fotos: EFE
Fútbol femenino

Portera de la selección Colombia se comportó como el 'Dibu' Martínez en tanda de penaltis de la final de la liga femenina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

Selección Colombia perdería a uno de sus goleadores para los amistosos de octubre como preparación para la Copa del Mundo

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Corte Suprema de Justicia

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia

Gustavo Petro | Foto EFE
Colombia

Estados Unidos baja la calificación de Colombia en la lucha contra la trata de personas por primera vez en nueve años

Avión supersónico de la NASA | Foto Canva
Nasa

El avión supersónico de la NASA que promete viajar de Nueva York y Londres en solo 3 horas: busca romper la barrera del sonido

Primer ministro de Reino Unido, Canadá y Australia, Keir Starmer, Mark Carney y Anthony Albanese | Foto: AFP
Reino Unido

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente a Palestina como Estado

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Expresidente brasilero Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado, según uno de sus hijos

Agentes de ICE (AFP)
Super Bowl

Funcionario del Gobierno de Trump asegura que agentes de ICE estarán en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda