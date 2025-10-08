FIFA resuelve sancionar a selección sudamericana para su debut en el Mundial 2026: no podrá contar con su gran figura

Semanas atrás, se conocieron a las seis selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial de 2026 y la que disputará el repechaje. Finalmente, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay aseguraron su cupo directo, mientras que Bolivia buscará el acceso a través del repechaje.

A pocos meses del comienzo de la cita orbital, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, y en medio de la doble fecha FIFA que se disputará en los próximos días, el máximo ente del fútbol mundial confirmó la sanción para una selección sudamericana que disputará su segundo mundial consecutivo.

Se trata de la selección de Ecuador que fue notificada sobre una sanción que tendrá que cumplir en el Mundial 2026. De acuerdo con la resolución de la FIFA, la selección ecuatoriana no podrá contar con una de sus figuras en el debut de la Copa del Mundo el próximo año.

La FIFA notificó que Moisés Caicedo, estrella del mediocampo del Chelsea de Inglaterra, no podrá ser parte del primer encuentro del Mundial debido a una expulsión que recibió en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Argentina.

“Moisés Caicedo deberá cumplir un encuentro de sanción oficial”, detalló la FIFA en su resolución.

En ese sentido, Ecuador se pierde una pieza clave en el equipo de Sebastián Beccacece para el primer encuentro del que todavía no conoce el rival.

Cabe recordar que la selección ecuatoriana se medirá a Estados Unidos y Canadá en la doble jornada de amistosos que se disputará entre el 10 y el 14 de octubre.