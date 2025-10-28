NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

octubre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
El fútbol italiano se encuentra atravesando una impactante noticia con tintes policiales que involucran al portero del Inter de Milán.

El arquero español Josep Martínez está siendo investigado por las autoridades italianos tras atropellar a un anciano de 81 años.

Según se ha conocido, Martínez atropelló, en horas de la mañana, a un anciano de 81 años que cruzó la calle en silla de ruedas.

El accidente que se dio por las calles de Fenegrò, en la localidad de Como, en Italia, cerca del centro de entrenamiento del club.

o

Algunas versiones aseguran que el anciano fue embestido por el futbolista causándole la muerte inmediata.

Tras el choque, el guardameta, de 27 años, le habría prestado primeros auxilios al hombre, pero no sirvió de nada debido a que habría fallecido por la gravedad de sus heridas.

Los Carabinieri abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades tanto del futbolista como de la víctima del accidente.

Pero hasta ahora, las autoridades apuntan a dos hipótesis. La primera es que la víctima invadió calle por algún motivo o que un despiste lo hizo cruzar el carril contrario.

Debido a lo sucedido, el Inter de Milán decidió cancelar la conferencia de prensa previa al partido que enfrentará este miércoles ante la Fiorentina.

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

"La situación de presión que tiene Maduro hoy nunca la había vivido": Alejandro Hernández sobre crisis en Venezuela

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Donald Trump - Gustavo Petro (EFE)
Gustavo Petro

Petro muestra su apoyo a Trump y le ofrece respaldo del Ejército colombiano tras avances de EE. UU. en plan de paz con Hamás

Juan Manuel Santos y María Corina Machado dentro de los latinos reconocidos con premio Nobel - Fotos: AFP
Premio Nobel

Estos son los latinos que han ganado premios Nobel a lo largo de la historia: Colombia y Venezuela cuentan con presencia en estos galardones

Rehenes en la Franja de Gaza - AFP
Franja de Gaza

Ejército de Israel afirma que Hamás entregó un cadáver que no corresponde a ningún rehén en la Franja de Gaza

Regimen de Maduro crea aplicación de denuncias / FOTO: Captura de video
Régimen de Maduro

Polémica por orden del régimen de Maduro de crear una aplicación para hacer denuncias 24/7: “es preocupante”

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

