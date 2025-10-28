Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

El fútbol italiano se encuentra atravesando una impactante noticia con tintes policiales que involucran al portero del Inter de Milán.

El arquero español Josep Martínez está siendo investigado por las autoridades italianos tras atropellar a un anciano de 81 años.

Según se ha conocido, Martínez atropelló, en horas de la mañana, a un anciano de 81 años que cruzó la calle en silla de ruedas.

El accidente que se dio por las calles de Fenegrò, en la localidad de Como, en Italia, cerca del centro de entrenamiento del club.

Algunas versiones aseguran que el anciano fue embestido por el futbolista causándole la muerte inmediata.

Tras el choque, el guardameta, de 27 años, le habría prestado primeros auxilios al hombre, pero no sirvió de nada debido a que habría fallecido por la gravedad de sus heridas.

Los Carabinieri abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades tanto del futbolista como de la víctima del accidente.

Pero hasta ahora, las autoridades apuntan a dos hipótesis. La primera es que la víctima invadió calle por algún motivo o que un despiste lo hizo cruzar el carril contrario.

Debido a lo sucedido, el Inter de Milán decidió cancelar la conferencia de prensa previa al partido que enfrentará este miércoles ante la Fiorentina.