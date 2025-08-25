"Asaltaron el camión y robaron varias bicicletas": reconocido equipo de ciclismo denuncia insólito caso en la Vuelta a España; la pérdida sería millonaria

Un insólito caso se vive en la Vuelta a España en las últimas horas, el equipo Visma/Lease a Bike denunció el robo de varias bicicletas durante la madrugada de este lunes.

El hecho ocurrió luego de que Jonas Vingegaard, del equipo afectado, ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

"La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", agregó el equipo de ciclismo.

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Se estima que inicialmente se habrían extraviado unas 18 bicicletas, con un estimado de al menos 270.000 euros.

No obstante, la prensa española señala que el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aún así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

Por esta razón, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la 80ª edición de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres.

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.