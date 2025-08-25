NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Lunes, 25 de agosto de 2025
Vuelta a España

"Asaltaron el camión y robaron varias bicicletas": reconocido equipo de ciclismo denuncia insólito caso en la Vuelta a España; la pérdida sería millonaria

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Jonas Vingegaard, ciclista profesional (AFP)
Jonas Vingegaard, ciclista profesional (AFP)
El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike.

Un insólito caso se vive en la Vuelta a España en las últimas horas, el equipo Visma/Lease a Bike denunció el robo de varias bicicletas durante la madrugada de este lunes.

El hecho ocurrió luego de que Jonas Vingegaard, del equipo afectado, ganara la segunda etapa de la Vuelta a España y se convirtiera en el nuevo líder.

o

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa", reveló el equipo ciclista en sus redes sociales.

"La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", agregó el equipo de ciclismo.

El incidente se produjo en el hotel donde se encuentra alojado el Visma/Lease a Bike a las afueras de Turín. Allí, también están Movistar y Lidl-Trek, que no sufrieron robos.

Se estima que inicialmente se habrían extraviado unas 18 bicicletas, con un estimado de al menos 270.000 euros.

No obstante, la prensa española señala que el equipo neerlandés ya pudo recuperar algunas de sus bicicletas.

o

Tras anunciar el robo, la formación neerlandesa informó del abandono de Zingle, que estuvo implicado en la caída al final de la carrera del domingo, en la que también se vio implicado el propio Vingegaard.

El corredor llegó a meta después de que le colocaran en su sitio el hombro. Aún así, los médicos del equipo aseguraron que no estaba en condiciones de seguir.

Por esta razón, Vingegaard dispondrá de un compañero menos para pelear por la victoria final en la 80ª edición de la ronda española y será un contratiempo en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos en Figueres.

Estos dos abandonos se unen a la del francés Guillaume Martin-Guyonnet, que no pudo terminar el domingo la carrera también por una caída al sufrir un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal.

Temas relacionados:

Vuelta a España

Jonas Vingegaard

Ciclistas

Ciclismo

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que Maduro leyera en el Legislativo la proclama de Cipriano Castro de 1902? Experto habla sobre el simbolismo detrás del discurso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Foto de un avión de Conviasa (AFP)
Régimen venezolano

Reportan vuelo a Nicaragua de uno de los aviones que es usado por los líderes del régimen de Venezuela

Foto de referencia: AFP
Liberación de presos políticos

¿Está relacionada la excarcelación de 13 presos políticos con la presión de EE. UU. sobre el régimen de Venezuela?

Foto: Policía de Ecuador
Terrorismo

Policía de Ecuador incautó un significativo cargamento de material explosivo que iba a ser usado para "actos terroristas" en Colombia

Más de Deportes

Ver más
Salma Paralluelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Salma Paralluelo: dejó el atletismo por el fútbol, ganó tres mundiales pero erró el penalti que le costó a España en la Eurocopa Femenina 2025

José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho rompe en llanto por la muerte de su excapitán en equipo con el que levantó la Champions League: “Estoy muy triste"

Cristiano Ronaldo en 2018 - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

A pocas horas de que Cristiano Ronaldo pueda alcanzar el título número 37 de su carrera, reviven clip en el que está rezando solo antes de una final de Champions

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Carlos Giménez y Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Republicanos

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Inundaciones en Santa Marta / FOTO: Captura de pantalla
Inundaciones

Tragedia en Santa Marta: Un aguacero de casi cuatro horas inundó más de 60 barrios dejando personas damnificadas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Agresión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá | Fotos: EFE - X: @FernandovichG
Agresión

Indignación por agresión a una mujer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: la víctima ya se pronunció

Ursula von der Leyen y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

Trump llega a un acuerdo con la Comisión Europea: aranceles de 15% para productos europeos y compras masivas de energía

Esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Así respondió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, a mensaje del médico Fernando Hakim

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano