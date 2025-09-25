Colombia tendrá representante en la UFC: luchador bogotano ingresó a la marca más importante de la lucha

El luchador Javier Reyes comenzará a escribir un nuevo capítulo en su vida deportiva. El bogotano obtuvo una destacada actuación en lo que fue su participación en la séptima semana de la novena temporada de la Dana White Contender Series que se disputó en Las Vegas.

El colombiano de 31 años venció al estadounidense Justice Torres en la que fue su segunda salida por combate. Reyes, solo necesito un tiempo de dos minutos con 32 segundos para derrotar al norteamericano.

Las principales técnicas de ataque que usó el luchador bogotano fueron rodillazos dirigidos hacia el rostro de su contrincante, al punto que su rival se vio vencido en la lona, situación que llevó al árbitro a dar por finalizado el combate por nocaut técnico con triunfo a favor del cafetero.

Esta victoria le permitió a Javier Reyes ser uno de los seis elegidos para ser parte de la organización de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo. Un acto que llena de orgullo tanto al deportista como a su natal Colombia, que volverá a tener un representante en esta prestigiosa marca.

A esto se le suman los buenos registros que ha tenido "Blair", como también se le conoce al luchador colombiano, que actualmente cuenta con 22 victorias y cinco derrotas. Adicionalmente, durante el transcurso de su carrera deportiva, ha logrado llevarse campeonatos de competencias como Latin Fighter Championships, Combate Global y FFC.

Todo indica que Reyes, de 31 años, tendría participación en la categoría Peso Pluma, en la cual hacen parte el australiano Alexander Volkanovski, el brasileño Diego Lopes y el inglés Lerone Murphy, por destacar algunos.

Esta gran oportunidad que le da vida a Javier Reyes, lo llena de orgullo e ilusión a un hombre que espera convertirse en un referente y abrirles la puerta a futuras generaciones en esta disciplina.

“Creo que esto es histórico para mi país. Le mando un saludo a todos hasta allá, en Bogotá, a toda Colombia. Vamos a romperla y vamos a abrir puertas para todos los que vienen detrás de mí”, manifestó el luchador, tras ser notificado por Dana White de su contrato con la UFC.