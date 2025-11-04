Así fue el instante en el que histórico futbolista que le marcó gol a Colombia en un Mundial recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III

Este martes, el futbolista inglés David Beckham recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III en el castillo de Windsor, logro que calificó como su "momento de mayor orgullo".

El histórico capitán de la Selección de Inglaterra, quien jugó 115 veces para su país e hizo parte de los clubes más prestigiosos del mundo, recibió dicha condecoración por sus servicios al deporte y a la beneficencia.

Durante la ceremonia, Beckham dijo que era "un momento muy especial" para un chico del este de Londres estar "en el Castillo de Windsor, siendo honrado por Su Majestad el Rey, la institución más importante y respetada del mundo".

VEA TAMBIÉN "Sir David Beckham": el exfutbolista inglés recibió el rango de caballero otorgado por el rey Carlos III o

"Este es, sin duda, mi momento de mayor orgullo", dijo en entrevista con la agencia de noticias PA.

El exfutbolista de 50 años asistió al evento con un traje gris confeccionado por su esposa Victoria, exestrella de las Spice Girls, convertida hoy en diseñadora de moda.

Además de su esposa, Beckham asistió al evento junto a sus padres, Ted y Sandra.

Tras ser honrado por la realeza británica con la distinción, el exdeportista será conocido ahora como "Sir David", mientras que su esposa será llamada "Lady Beckham".

Al ser consultado sobre si había logrado hablar con el rey durante la ceremonia, Beckham dijo que había quedado "bastante impresionado con su traje".

"Es el hombre que mejor viste que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y sin duda inspiró este look”, comentó.

"Vi fotos antiguas de él cuando era bastante joven, con trajes de mañana, y pensé: 'Vale, eso es lo que quiero ponerme', así que se lo di a mi mujer y ella lo hizo", añadió.

Según dijo el exfutbolista, "siempre ha sido un gran admirador de la monarquía", por lo que aseguró que fue un honor recibir tal reconocimiento.

"Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera todo lo que jamás pensé que recibiría", aseguró.

En videos difundidos en las redes sociales se vio al rey Carlos III posando una espada sobre los hombros de Beckham, así como el momento en que el monarca puso una medalla sobre su cuello.

Beckham es recordado agriamente por varios rivales entre ellos los hinchas colombianos quienes vieron como el inglés le anotaba a su selección uno de los goles más bellos del Mundial de Francia 1998.