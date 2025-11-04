NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
David Beckham

Así fue el instante en el que histórico futbolista que le marcó gol a Colombia en un Mundial recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El histórico capitán de la Selección de Inglaterra, quien jugó 115 veces para su país, recibió dicha condecoración por sus servicios al deporte y a la beneficencia.

Este martes, el futbolista inglés David Beckham recibió su título de caballero de manos del rey Carlos III en el castillo de Windsor, logro que calificó como su "momento de mayor orgullo".

El histórico capitán de la Selección de Inglaterra, quien jugó 115 veces para su país e hizo parte de los clubes más prestigiosos del mundo, recibió dicha condecoración por sus servicios al deporte y a la beneficencia.

Durante la ceremonia, Beckham dijo que era "un momento muy especial" para un chico del este de Londres estar "en el Castillo de Windsor, siendo honrado por Su Majestad el Rey, la institución más importante y respetada del mundo".

o

"Este es, sin duda, mi momento de mayor orgullo", dijo en entrevista con la agencia de noticias PA.

El exfutbolista de 50 años asistió al evento con un traje gris confeccionado por su esposa Victoria, exestrella de las Spice Girls, convertida hoy en diseñadora de moda.

Además de su esposa, Beckham asistió al evento junto a sus padres, Ted y Sandra.

Tras ser honrado por la realeza británica con la distinción, el exdeportista será conocido ahora como "Sir David", mientras que su esposa será llamada "Lady Beckham".

Al ser consultado sobre si había logrado hablar con el rey durante la ceremonia, Beckham dijo que había quedado "bastante impresionado con su traje".

"Es el hombre que mejor viste que conozco, así que ha inspirado muchos de mis looks a lo largo de los años y sin duda inspiró este look”, comentó.

"Vi fotos antiguas de él cuando era bastante joven, con trajes de mañana, y pensé: 'Vale, eso es lo que quiero ponerme', así que se lo di a mi mujer y ella lo hizo", añadió.

Según dijo el exfutbolista, "siempre ha sido un gran admirador de la monarquía", por lo que aseguró que fue un honor recibir tal reconocimiento.

o

"Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera todo lo que jamás pensé que recibiría", aseguró.

En videos difundidos en las redes sociales se vio al rey Carlos III posando una espada sobre los hombros de Beckham, así como el momento en que el monarca puso una medalla sobre su cuello.

Beckham es recordado agriamente por varios rivales entre ellos los hinchas colombianos quienes vieron como el inglés le anotaba a su selección uno de los goles más bellos del Mundial de Francia 1998.

Temas relacionados:

David Beckham

Deportes

Fútbol

Rey Carlos III

Realeza Británica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Advierten que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue de EE. UU.: "Cada gobierno debe decidir de qué lado está"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Más de Deportes

Ver más
Aficionados de Colombia dentro de los que más boletas han adquirido para el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026

Jannik Sinner | Foto: AFP
Jannik Sinner

La impactante imagen del tenista número 2 del mundo abandonando el Masters 1000 de Shanghái cojeando

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografía que muestra carteles en una actividad de oración por los presos políticos en Venezuela. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Aficionados de Colombia dentro de los que más boletas han adquirido para el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia dentro del top 10 de los países que más han accedido a la compra de boletas para la Copa del Mundo de 2026

Jannik Sinner | Foto: AFP
Jannik Sinner

La impactante imagen del tenista número 2 del mundo abandonando el Masters 1000 de Shanghái cojeando

Laura Gallego, ex señorita Antioquia. (Redes y Canva)
Concurso de belleza

"Significaba quedarme callada por más de un año": ex señorita Antioquia se pronuncia tras renuncia a la corona en medio de polémica en Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump está considerando ataques terrestres contra carteles de Venezuela y confirma autorización a la CIA: "Venezuela está sintiendo la presión"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda