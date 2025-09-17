NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
La Vinotinto

Así le fue a La Vinotinto de Vizcarrondo enfrentando a Colombia como preparación para el Mundial Sub-17

septiembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Amistoso Sub-17 Colombia vs. Venezuela en Cúcuta/ Oswaldo Vizcarrondo - Fotos EFE
Amistoso Sub-17 Colombia vs. Venezuela en Cúcuta/ Oswaldo Vizcarrondo - Fotos EFE
El encuentro preparativo se dio en un momento de alta tensión para el fútbol venezolano por los rumores y peticiones a cerca de que Vizcarrondo dirija la categoría absoluta.

La selección de Venezuela Sub-17 enfrentó este miércoles a Colombia en un partido amistoso que sirve a su vez como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA de esa categoría que está por empezar.

El partido tuvo lugar en el estadio General Santander de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza que limita directamente con Venezuela.

o

El equipo de la categoría juvenil del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo se medía al combinado Tricolor luego de una semana compleja para la Federación Venezolana de Fútbol (FCF).

Trámite del clásico de la frontera juvenil:

El marcador finalizó 2 a 1 a favor de los cafeteros, pese a que en el minuto 4 los venezolanos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un cobro de penalti atajado por Juan Covilla, arquero del Deportes Tolima.

Al minuto 15 Kevin Angulo de Colombia tuvo la misma oportunidad desde los doce pasos y se encargó de aprovecharla y convertirla en gol.

Luego, en el 34', Cristian Flórez ampliaría la ventaja pese los intentos de la juvenil Vinotinto por hacerse con el empate.

Los esfuerzos de los de Vizcarrondo dieron frutos solo hasta el 84, cuando llegó el descuento que sellaría el resultado a favor de los locales.

Momento de alta tensión para el fútbol venezolano

o

El encuentro preparativo se dio en un momento de alta tensión para el fútbol venezolano por los rumores y peticiones a cerca de que Vizcarrondo dirija la categoría absoluta, tras la pérdida del repechaje mundialista y la salida de Fernando 'Bocha' Batista.

Varios jugadores referentes de la categoría de mayores han manifestado su salida de la selección, al tiempo que los aficionados y la prensa ejercen presión para que el equipo se reponga de perder la oportunidad de participar en su primera Copa del Mundo en la categoría principal.

Aunque algunos sectores especulan sobre la llegada de Vizcarrondo a La Vinotinto absoluta, el entrenador y exfutbolista tiene el compromiso de jugar el Mundial Sub-17 que se desarrollará entre el 3 y 27 de noviembre en Catar.

Es incierto si los hinchas venezolanos como la Federación tendrán la paciencia suficiente para esperar que Vizcarrondo termine su cita en Asia Occidental, pues la categoría absoluta ya ha definido sus próximos partidos tras la dolorosa eliminación.

¿Cuáles son los próximos partidos de La Vinotinto?

El primer amistoso se disputará en Miami, Estados Unidos, ante Argentina el 10 de octubre. Dicho encuentro servirá de preparación para La Albiceleste que se clasificó de manera temprana al Mundial de 2026.

El segundo encuentro, que se llevará a cabo en noviembre, será ante una selección africana que se encuentra luchando por su clasificación al Mundial de 2026. Se trata de la selección nigeriana, que se medirá a La Vinotinto el 14 de noviembre en Houston.

El tercer duelo amistoso de este año para la selección venezolana será ante una de las anfitrionas del próximo mundial, Canadá. Venezuela se medirá a los norteamericanos el 18 de noviembre, rival con el que espera cerrar el año ya con un entrenador oficial al mando.

o

Se espera la confirmación de un cuarto rival, al que La Vinotinto deberá medirse en la segunda fecha FIFA de octubre, programada para el 14 de ese mes.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección Colombia

Selección de Venezuela

Copa Mundial del Fútbol

Mundial Sub-17

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

Tenista Coco Gauff | Foto: AFP
Tenista

Lágrimas de frustración: la tenista número 3 en el mundo se quebró en llanto en pleno partido del US Open

Laura Pérez jugadora de football americano - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores del Bayern Múnich Konrad Laimer, Luis Diaz y Harry Kane | Foto: EFE
Luis Díaz

Con golazo y doble asistencia Luis Díaz debutó en la Bundesliga en el triunfo del Bayern Múnich ante el Leipzig

Explosión en San Francisco - Foto: Ministerio de Interior
Explosión

"Fue como un terremoto": Casas y vehículos reducidos a cenizas alrededor de la fábrica que explotó en Zulia dejando unos 50 heridos

Senador republicano Ted Cruz
Canal de Panamá

Senador republicano Ted Cruz visita en Panamá el poderoso barco estadounidense USS Lake Erie que cruzará al Caribe en medio del despliegue militar de EE. UU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca se refiere al mensaje de Trump con el "ya verás" dirigido a Venezuela: "El régimen es ilegítimo"

Tenista Coco Gauff | Foto: AFP
Tenista

Lágrimas de frustración: la tenista número 3 en el mundo se quebró en llanto en pleno partido del US Open

Nicolás Maduro - EFE
Operación

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema": presidente Petro tras despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda