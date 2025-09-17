Así le fue a La Vinotinto de Vizcarrondo enfrentando a Colombia como preparación para el Mundial Sub-17

La selección de Venezuela Sub-17 enfrentó este miércoles a Colombia en un partido amistoso que sirve a su vez como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA de esa categoría que está por empezar.

El partido tuvo lugar en el estadio General Santander de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza que limita directamente con Venezuela.

El equipo de la categoría juvenil del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo se medía al combinado Tricolor luego de una semana compleja para la Federación Venezolana de Fútbol (FCF).

Trámite del clásico de la frontera juvenil:

El marcador finalizó 2 a 1 a favor de los cafeteros, pese a que en el minuto 4 los venezolanos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador con un cobro de penalti atajado por Juan Covilla, arquero del Deportes Tolima.

Al minuto 15 Kevin Angulo de Colombia tuvo la misma oportunidad desde los doce pasos y se encargó de aprovecharla y convertirla en gol.

Luego, en el 34', Cristian Flórez ampliaría la ventaja pese los intentos de la juvenil Vinotinto por hacerse con el empate.

Los esfuerzos de los de Vizcarrondo dieron frutos solo hasta el 84, cuando llegó el descuento que sellaría el resultado a favor de los locales.

Momento de alta tensión para el fútbol venezolano

El encuentro preparativo se dio en un momento de alta tensión para el fútbol venezolano por los rumores y peticiones a cerca de que Vizcarrondo dirija la categoría absoluta, tras la pérdida del repechaje mundialista y la salida de Fernando 'Bocha' Batista.

Varios jugadores referentes de la categoría de mayores han manifestado su salida de la selección, al tiempo que los aficionados y la prensa ejercen presión para que el equipo se reponga de perder la oportunidad de participar en su primera Copa del Mundo en la categoría principal.

Aunque algunos sectores especulan sobre la llegada de Vizcarrondo a La Vinotinto absoluta, el entrenador y exfutbolista tiene el compromiso de jugar el Mundial Sub-17 que se desarrollará entre el 3 y 27 de noviembre en Catar.

Es incierto si los hinchas venezolanos como la Federación tendrán la paciencia suficiente para esperar que Vizcarrondo termine su cita en Asia Occidental, pues la categoría absoluta ya ha definido sus próximos partidos tras la dolorosa eliminación.

¿Cuáles son los próximos partidos de La Vinotinto?

El primer amistoso se disputará en Miami, Estados Unidos, ante Argentina el 10 de octubre. Dicho encuentro servirá de preparación para La Albiceleste que se clasificó de manera temprana al Mundial de 2026.

El segundo encuentro, que se llevará a cabo en noviembre, será ante una selección africana que se encuentra luchando por su clasificación al Mundial de 2026. Se trata de la selección nigeriana, que se medirá a La Vinotinto el 14 de noviembre en Houston.

El tercer duelo amistoso de este año para la selección venezolana será ante una de las anfitrionas del próximo mundial, Canadá. Venezuela se medirá a los norteamericanos el 18 de noviembre, rival con el que espera cerrar el año ya con un entrenador oficial al mando.

Se espera la confirmación de un cuarto rival, al que La Vinotinto deberá medirse en la segunda fecha FIFA de octubre, programada para el 14 de ese mes.