Viernes, 12 de septiembre de 2025
El entrenador con pasado en Colombia que podría llegar a La Vinotinto tras la salida del 'Bocha' Batista

septiembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Entrenador selección venezolana - Foto EFE
Un evidente patrón dentro de la gestión de la Federación Venezolana de Fútbol podría permitirle al estratega dirigir a la absoluta.

Los aficionados de La Vinotinto, así como la prensa venezolana, han especulado sobre quién será el próximo director técnico de la selección tras la salida del argentino Fernando 'Bocha' Batista.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y el mismo 'Bocha' confirmaron el miércoles que su vínculo finalizó de común acuerdo después de que el equipo perdiera las posibilidades de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de no haberse clasificado al repechaje.

Tras haber estado cerca de conseguir su primera participación en la máxima cita, pero quedar eliminada en las Eliminatorias, los seguidores de la selección solicitaron una renovación del cuerpo técnico, con el que no estuvieron muy satisfechos desde que el argentino asumió el banquillo de Maturín.

En ese sentido, la hinchada ve cercana la posibilidad de que un entrenador venezolano asuma el mando de La Vinotinto en aras de fortalecer desde ya el próximo camino a la siguiente edición del Mundial, que se disputará en 2030 en España, Marruecos y Portugal, con Argentina, Paraguay y Uruguay como sedes de los duelos inaugurales para conmemorar el centenario de la competición.

El estratega en cuestión es Oswaldo Vizcarrondo, quien dirigirá a la selección Sub-20 de La Vinotinto desde noviembre y quien, en un evidente patrón de la FVF por formar a sus entrenadores con nacionalidad venezolana desde las categorías inferiores, podría llegar a dirigir la absoluta.

Además de las aspiraciones por un amplio sector de la afición Vinotinto sobre Vizcarrondo para comandar la categoría de mayores, es importante mencionar que el también exfutbolista está actualmente al mando de la Sub-17 y partirá de allí luego del Mundial de esa categoría que está por empezar en Catar.

Se estimaba entonces que un eventual paso a la Sub-20 lo acercaría después a la de mayores. Sin embargo y ante la salida de Batista, su llegada a la absoluta podría precipitarse con el objetivo de formar prontamente la trayectoria hacia el próximo Mundial.

Quien suplirá a Vizcarrondo en la Sub-17 es otro instructor venezolano: Jhonny Ferreira, lo que deja entrever la inclinación por parte de la FVF de no seguirle apostando a cuerpos técnicos extranjeros —específicamente argentinos como con José Pékerman y Batista—, sino disponer del talento local.

Dicha postura ha sido anticipada por periodistas venezolanos como Javier Parra, quien desde en el momento del nuevo nombramiento de Vizcarrondo, a comienzos de julio, ya se planteaba la posibilidad de que Batista fuera cesado una vez finalizadas las Eliminatorias.

"La FVF pasó de confiar en los entrenadores del proyecto Pékerman/Batista para apostar por los entrenadores nacionales (Vizcarrondo y Ferreira) ¿No les da la sensación de que Batista se irá de la Vinotinto pase lo que pase en el cierre de las Eliminatorias?", escribió Parra en su cuenta de X dos meses atrás.

Vizcarrondo, cabe resaltar, brilló como defensa del Once Caldas de Colombia en 2004, además de haber pasado por el América de México, Rosario Central, Lanús y Olimpo de Argentina, así como Olimpia de Paraguay, Caracas y Anzoátegui de Venezuela e incluso llegar a Europa, donde figuró en Nantes y Troyes de Francia.

Como entrenador, además de dos partidos a cargo de la Vinotinto femenina, su dirección en la Sub-17 masculina y próximamente —si se mantiene lo pactado en julio ante la salida de Batista— la Sub-20, Vizcarrondo fue asistente técnico de Nantes y dirigió la categoría femenina de ese mismo club, que fue el penúltimo en el que jugó antes de su retiro con el Troyes en 2019.

Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

