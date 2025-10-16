NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA tras fecha de amistosos y eliminatorias europeas: Colombia lucha por ser cabeza de grupo del Mundial 2026

octubre 16, 2025
Por: Sergio García Hernández
Colombia, Canadá e Italia en última fecha FIFA. (EFE y AFP)
Colombia, Canadá e Italia en última fecha FIFA. (EFE y AFP)
Los 12 líderes de zona serán, cabe destacar, los tres anfitriones del torneo, que son México, Estados Unidos y Canadá, y las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA.

Las últimas fechas de amistosos y de eliminatorias europeas, en las que Inglaterra aseguró su cupo en el Mundial 2026 y otros equipos del viejo continente quedaron cerca de la clasificación, empieza a perfilar las selecciones que serían cabeza de grupo en el torneo del próximo año.

Los 12 líderes de zona serán, cabe destacar, los tres anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, y las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA que se clasifiquen a la Copa del Mundo.

En este sentido, los aficionados del fútbol están por estos días atentos a lo cambios que se puedan dar en la parte alta del ranking en donde se encuentran las selecciones que, de conseguir su cupo, serán cabezas de grupo en el Mundial.

o

La cuenta en X especializada en el ranking de la FIFA, Cambio de Juego, prevé ligeros cambios tras los partidos de selecciones de octubre.

España continuaría en la primera posición del escalafón y Argentina escalaría hasta el segundo puesto del que desplazaría a Francia que bajaría al tercer lugar.

Inglaterra y Portugal completarían el ‘top 5’. Más abajo, Cambio de Juego prevé un importante revolcón. Países Bajos le quitaría el sexto puesto a Brasil, que sería séptima. Bélgica mantendría la octava casilla e Italia y Alemania subirían puestos para ubicarse en el noveno y décimo lugar.

De esa manera cerraría un ‘top 10’ seguido de cerca, en su orden, por las selecciones de Croacia, Marruecos, Colombia, México y Uruguay.

La actualización, prevista por la cuenta, dejaría como cabezas de grupo del Mundial, junto a los tres anfitriones, a las nueve primeras selecciones del ranking que de momento serían España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

No obstante, en ese lote solo Argentina, Inglaterra y Brasil tienen su cupo asegurado en la cita del 2026 por lo que selecciones ya clasificadas como Marruecos, Colombia y Uruguay esperan atentas algún fallo en la parte superior del ranking.

La selección colombiana, 13 en el ranking, tras su aplastante victoria ante México 4 a 0 y empate sin goles contra Canadá, sumó algunos puntos en la tabla pero su panorama de cara a la aspiración de ser cabeza de grupo en el Mundial no es el mejor pues Marruecos, Alemania e Italia sumarían más unidades en la última actualización del ranking.

Además, con excepción de Italia y Alemania, las demás selecciones europeas en la parte alta del ranking se encuentran cerca de la clasificación.

o

Italia y Alemania aún deben recorrer camino en sus respectivas eliminatorias para clasificarse, pues se han encontrado con rivales como Noruega y Eslovaquia que están peleando cabeza a cabeza por el primer lugar del grupo de sus clasificatorios que otorga asiento directo en el Mundial.

Este es el ranking parcial de la FIFA y los potenciales cabezas de grupo según Cambio de Juego:

1. España: cabeza de grupo

2. Argentina cabeza de grupo

3.: Francia: cabeza de grupo

4. Inglaterra: cabeza de grupo

5. Portugal: cabeza de grupo

6. Países Bajos: cabeza de grupo

7. Brasil: cabeza de grupo

8. Bélgica: cabeza de grupo

9. Italia: cabeza de grupo

10. Alemania

11. Croacia

12 Marruecos

13. Colombia

14. México: cabeza de grupo

15. Uruguay

16. Estados Unidos: cabeza de grupo

17. Suiza

18. Senegal

19. Japón

20. Dinamarca

23. Ecuador

28. Canadá: cabeza de grupo

39. Paraguay

49. Perú

50. Venezuela

56. Chile

76. Bolivia

Temas relacionados:

Ranking FIFA

Ranking

Selección Colombia

Eliminatorias mundialistas

Mundial 2026

España

Selección Argentina

Francia

Fútbol

Italia

Alemania

Sorteo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Deportes

Ver más
Selección italiana de atletismo: Marcell Jacobs, Lorenzo Patta y Filippo Tortu | Foto: EFE
Atletismo

Escándalo en el deporte: dos campeones olímpicos de atletismo fueron involucrados en un caso de espionaje y dopaje

Luis Díaz/ Paulaner - Fotos EFE
Luis Díaz

"Lucho Díaz en falda abriendo un barril de cerveza": fanáticos se divierten con video del jugador colombiano publicado por el Bayern de Múnich

Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Refugiados

Atentado contra dos activistas venezolanos refugiados en Bogotá: Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga recibieron varios impactos de bala

Prácticas militares de Maduro - AFP
Ejercicios militares

En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves

Sean "Diddy" Combs, rapero, productor y empresario estadounidense - Foto: AFP
Diddy Combs

Fiscalía de Nueva York solicita 11 años de prisión para el rapero “Diddy” Combs

Protestas al frente de hoteles que albergan a personas asiladas en Reino Unido - Foto: EFE
Migración

Reino Unido planea endurecer requisitos para el acceso de los migrantes a la residencia permanente: en esto consiste el proyecto

Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Entrenamientos de Marines de Estados Unidos en Puerto Rico - Foto U.S. Marines
Despliegue militar

Infantes de Marina de Estados Unidos realizarán entrenamientos en Panamá en medio del despliegue militar en el Caribe

Colombia | Foto EFE
Colombia

Un destino "trágico" para mercenarios colombianos que combaten en Ucrania, esta es la dura advertencia de Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda