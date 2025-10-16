Así quedaría el ranking FIFA tras fecha de amistosos y eliminatorias europeas: Colombia lucha por ser cabeza de grupo del Mundial 2026

Las últimas fechas de amistosos y de eliminatorias europeas, en las que Inglaterra aseguró su cupo en el Mundial 2026 y otros equipos del viejo continente quedaron cerca de la clasificación, empieza a perfilar las selecciones que serían cabeza de grupo en el torneo del próximo año.

Los 12 líderes de zona serán, cabe destacar, los tres anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, y las nueve selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA que se clasifiquen a la Copa del Mundo.

En este sentido, los aficionados del fútbol están por estos días atentos a lo cambios que se puedan dar en la parte alta del ranking en donde se encuentran las selecciones que, de conseguir su cupo, serán cabezas de grupo en el Mundial.

La cuenta en X especializada en el ranking de la FIFA, Cambio de Juego, prevé ligeros cambios tras los partidos de selecciones de octubre.

España continuaría en la primera posición del escalafón y Argentina escalaría hasta el segundo puesto del que desplazaría a Francia que bajaría al tercer lugar.

Inglaterra y Portugal completarían el ‘top 5’. Más abajo, Cambio de Juego prevé un importante revolcón. Países Bajos le quitaría el sexto puesto a Brasil, que sería séptima. Bélgica mantendría la octava casilla e Italia y Alemania subirían puestos para ubicarse en el noveno y décimo lugar.

De esa manera cerraría un ‘top 10’ seguido de cerca, en su orden, por las selecciones de Croacia, Marruecos, Colombia, México y Uruguay.

La actualización, prevista por la cuenta, dejaría como cabezas de grupo del Mundial, junto a los tres anfitriones, a las nueve primeras selecciones del ranking que de momento serían España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

No obstante, en ese lote solo Argentina, Inglaterra y Brasil tienen su cupo asegurado en la cita del 2026 por lo que selecciones ya clasificadas como Marruecos, Colombia y Uruguay esperan atentas algún fallo en la parte superior del ranking.

La selección colombiana, 13 en el ranking, tras su aplastante victoria ante México 4 a 0 y empate sin goles contra Canadá, sumó algunos puntos en la tabla pero su panorama de cara a la aspiración de ser cabeza de grupo en el Mundial no es el mejor pues Marruecos, Alemania e Italia sumarían más unidades en la última actualización del ranking.

Además, con excepción de Italia y Alemania, las demás selecciones europeas en la parte alta del ranking se encuentran cerca de la clasificación.

Italia y Alemania aún deben recorrer camino en sus respectivas eliminatorias para clasificarse, pues se han encontrado con rivales como Noruega y Eslovaquia que están peleando cabeza a cabeza por el primer lugar del grupo de sus clasificatorios que otorga asiento directo en el Mundial.

Este es el ranking parcial de la FIFA y los potenciales cabezas de grupo según Cambio de Juego:

1. España: cabeza de grupo

2. Argentina cabeza de grupo

3.: Francia: cabeza de grupo

4. Inglaterra: cabeza de grupo

5. Portugal: cabeza de grupo

6. Países Bajos: cabeza de grupo

7. Brasil: cabeza de grupo

8. Bélgica: cabeza de grupo

9. Italia: cabeza de grupo

10. Alemania

11. Croacia

12 Marruecos

13. Colombia

14. México: cabeza de grupo

15. Uruguay

16. Estados Unidos: cabeza de grupo

17. Suiza

18. Senegal

19. Japón

20. Dinamarca

23. Ecuador

28. Canadá: cabeza de grupo

39. Paraguay

49. Perú

50. Venezuela

56. Chile

76. Bolivia