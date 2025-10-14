Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Una inesperada selección ha sido planteada como candidata a ganar el Mundial luego de ganarle el martes a una campeona del mundo, victoria que se suma a una lista de cuatro partidos en los que tuvo un buen desempeño frente a selecciones con el máximo título.

A meses de que empiece la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, son varias las selecciones que han sorprendido no solo por su primera participación o por su regreso a la primera edición que incluirá 48 equipos, sino por su desempeño.

VEA TAMBIÉN Así fue el carnaval que se desató en las calles de Cabo Verde tras su primera clasificación al Mundial o

Tal es el caso de un combinado que, si bien ha estado presente en las últimas 8 ediciones, ha logrado solo llegar hasta los octavos de final del certamen en su mejor participación, por lo que las especulaciones por un posible título mundialista en sus vitrinas resultan sorpresivas para los aficionados.

Se trata de Japón, que derrotó a Brasil el martes 3 a 2 en el estadio Ajinomoto, ubicado en Chōfu, una ciudad ubicada en Tokio Occidental, por la segunda de la doble fecha FIFA que tenía pactada para octubre, tras haber empatado en la primera a dos goles contra Paraguay, ya clasificada al Mundial de 2026.

Al derrotar el martes a la auriverde, máxima ganadora de la Copa del Mundo con cinco títulos, Japón completó así su cuarta victoria en los últimos cinco partidos en los que ha enfrentado a campeones del mundo como Alemania y España, dos equipos respetados a nivel internacional por su trayectoria en la prestigiosa competencia.

Y es que el combinado asiático ha enfrentado a Alemania en dos oportunidades en los últimos años. Uno de esos duelos tuvo lugar en 2022 cuando los nipones se impusieron 2 a 1 por la fase de grupos del Mundial de Catar frente a la cuatro veces campeona del mundo.

Pero en septiembre 2023 la diferencia entre ambas fue aún mayor cuando se volvieron a encontrar en una fecha FIFA de amistosos internacionales. Japón goleó 4 a 1 a Alemania, que sufrió una humillación futbolera en su territorio, pues aquel juego se disputó en el Volkswagen-Arena de la ciudad de Wolfsburgo.

En el mismo Mundial de Catar, sin embargo, los japoneses no solo superaron a Alemania en su grupo, sino también a España, que terminó segunda y fue vencida 2 a 1 por el cuadro asiático, que terminó líder por encima de los dos países europeos y de Costa Rica, última del grupo.

Otro enfrentamiento reciente de Japón contra una selección campeona del mundo fue en 2023, cuando se midió ante Uruguay. Aquel encuentro terminó igualado a un gol, estableciendo una lista de 5 partidos en los que el 'Samurái Azul' no cayó contra campeones del mundo y, en cambio, ganó en 4 oportunidades.

VEA TAMBIÉN Así anunció la FIFA el regreso de una selección al Mundial luego de 16 años de ausencia o

En ese sentido y de acuerdo con las estadísticas, no se descarta una posible candidatura de Japón para levantar 'la Dorada' en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos, donde tendrá lugar la final del siguiente y esperado Mundial de fútbol de la FIFA.