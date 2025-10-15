Estas son las 28 selecciones clasificadas al Mundial mientras surgen incertidumbres de última hora por las sedes que lo albergarán

28 selecciones lograron su cupo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 mientras surgen incertidumbres de última hora por las sedes que lo albergarán, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump mencionara la posibilidad de trasladar algunos partidos por motivos de seguridad.

La FIFA, por su parte, respondió este miércoles que espera que las dieciséis ciudades anfitrionas estén preparadas para albergar los partidos del esperado certamen, según un comunicado del ente rector tras las declaraciones del mandatario.

"Nosotros esperamos que cada una de las 16 ciudades anfitrionas esté preparada para albergar con éxito los eventos y para cumplir todas las condiciones necesarias para ello", precisó la FIFA en una declaración que engloba asimismo a los otros dos países organizadores, Canadá y México.

"La seguridad y la protección son obviamente responsabilidad de los gobiernos, que deciden lo que es de interés de la seguridad pública", agregó el organismo.

La reacción de la FIFA se produce exactamente un día después de que Trump asegurara que el máximo dirigente del órgano regulador del fútbol, Gianni Infantino, no se opondría a la deslocalización de partidos del Mundial programados en ciudades estadounidenses si llegase a ser necesario.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría", sostuvo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El jefe de Estado estadounidense respondió de esa manera cuando se le preguntó, en el marco de una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades estadounidenses anfitrionas.

La administración Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en varias ciudades dirigidas por sus opositores del Partido Demócrata, a pesar del rechazo de sus rivales políticos, argumentando la necesidad de esa medida para luchar contra la criminalidad y el activismo de izquierda.

Ninguna de las urbes señaladas, sin embargo, es objeto de algaradas generalizadas ni de aumento de violencia incontrolada.

En total, once ciudades estadounidenses serán sede de partidos del Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio próximos.

Entre las grandes urbes demócratas, Boston debe albergar siete encuentros de la Copa del Mundo, San Francisco y Seattle seis, y Los Ángeles ocho.

Para el certamen, que por primera vez incluirá a 48 equipos, quedan actualmente 20 cupos, luego de que nuevos combinados nacionales obtuvieran su cupo en los últimos días y se instalaran entre los 28 primeros en conseguirlo.

Estas son las 28 selecciones clasificadas hasta el momento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: