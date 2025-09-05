NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA: Venezuela caería cuatro puestos y Colombia ve difícil ser cabeza de serie en el mundial

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia vs. Selección Venezuela / FOTO EFE
Selección Colombia vs. Selección Venezuela / FOTO EFE
Las cuentas se hicieron teniendo en cuenta los últimos resultados de la penúltima fecha de las eliminatorias, por lo que podría cambiar en la próxima jornada.

Finalizada la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas quedaron definidos los seis cupos directos rumbo al Mundial de Norteamérica en 2026. Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay fueron las selecciones clasificadas y falta definir entre Venezuela y Bolivia cuál será el equipo que dispute el repechaje.

La penúltima fecha dejó los siguientes resultados: Argentina 3-0 Venezuela, Colombia 3-0 Bolivia, Paraguay 0-0 Ecuador, Uruguay 3-0 Perú y Brasil 3-0 Chile y esto generó movimientos en el ranking de la FIFA.

Además, las clasificatorias de Concacaf, de Europa y de África también se están disputando en esta fecha FIFA, por lo que se hicieron las cuentas y, si bien la publicación oficial saldrá después de conocerse los resultados de la siguiente fecha, que se disputará el 10 de septiembre, así quedaría el ranking.

Colombia sigue en el puesto 14 y estará a cuatro puestos de lograr ser cabeza de serie en el mundial, teniendo en cuenta que México (que está en el puesto 13) ya tiene ese derecho por ser uno de los países anfitriones.

Sin embargo, es muy difícil llegar a ese anhelado puesto nueve y quedar dentro del bombo 1 del sorteo del mundial ya que el último partido contra Venezuela por la eliminatoria será el último juego de alto puntaje previo al Mundial, por lo que los amistosos que juegue le darán menor puntaje que el que recibirán países europeos que, todavía disputan sus clasificatorias.

o

Por delante de Colombia en la carrera por ser cabeza de serie hay dos equipos europeos que están mejor ubicados: Alemania (12) e Italia (10) y están en disputa en las eliminatorias europeas, por lo que Colombia se quedaría en el bombo 2. La misma suerte tiene Uruguay.

Estos son los ítems que determinan el puntaje por partido que ganan los países en el ránking FIFA:

  • Nivel relativo de la selección.
  • Importancia del partido.
  • Resultado del partido.
  • Resultado esperado del partido.

Entre tanto, Venezuela, que está peleando por el repechaje para participar por primera vez en su historia en un Mundial de fútbol de mayores, caería cuatro puestos, ubicándose en la casilla 50 del ránking de la FIFA, esto debido a la goleada que le propinó Argentina.

