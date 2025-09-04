NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la penúltima fecha: Colombia clasificó al Mundial y Venezuela pende de un hilo

septiembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Selección Colombia/ Selección de Venezuela - Fotos EFE
Ya se definieron los equipos sudamericanos que clasificarán de manera directa a la máxima cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Este jueves en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas quedaron definidas las selecciones Conmebol que clasificaron de manera directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia logró hacerse con el cupo a la máxima cita tras golear 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla mientras que Venezuela cayó por el mismo marcador ante Argentina en Buenos Aires.

Así las cosas, La Tricolor se medirá ante La Vinotinto en Maturín el próximo martes en el que será un juego definitivo para los venezolanos pues, en caso de que no ganen como locales y que Bolivia sume 3 puntos contra Brasil, perderán el cupo a repechaje con el que actualmente cuentan.

Y es que con la victoria de La Albiceleste sobre los de Fernando 'Bocha' Batista, se clasificaron además Paraguay y Uruguay, que habían aplazado para la última doble fecha de la clasificación regional su pase al certamen que se disputará en Norteamérica.

Uruguay hizo la tarea, sin embargo, ante una Perú que llegaba a Montevideo con las remotas esperanzas de remontar en la tabla de posiciones, pero un repetitivo 3 a 0 en toda la jornada se hizo presente en tierras charrúas para darle a los celestes la tranquilidad.

Paraguay, en cambio, empató sin goles contra Ecuador —ya clasificada— y aunque necesitaba una victoria para llegar a la última fecha sin preocupación, la caída de Venezuela selló su clasificación luego de 15 años, tras su última participación en Sudáfrica 2010.

Sin nada en juego, el único partido que se disputó en un horario diferente, Brasil y Chile, que empezó y terminó una hora después que los demás, cerró la primera de las dos últimas fechas en el Maracaná de Rio de Janeiro.

La auriverde se impuso de local por el mismo 3 a 0 que fue vistoso en esta jornada sin Vinícius Júnior ni Neymar, por lo que fue una buena oportunidad para que Carlo Ancelotti afinara el camino de la Seleção rumbo al esquivo hexacampeonato mundial.

La Roja, última en la tabla y la única que llegó totalmente eliminada a los duelos de septiembre, piensa ahora en el futuro para reponerse de una dura caída, visualizando un camino complejo sin la generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la penúltima fecha:

  1. Argentina: 38 puntos
  2. Brasil: 28 puntos
  3. Uruguay: 27 puntos
  4. Ecuador: 26 puntos
  5. Colombia: 25 puntos
  6. Paraguay: 25 puntos
  7. Venezuela: 18 puntos
  8. Bolivia: 17 puntos
  9. Perú: 12 puntos
  10. Chile: 10 puntos

