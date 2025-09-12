La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Entre el 4 y el 9 de septiembre se disputaron las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las cuales se definieron las selecciones clasificadas de manera directa a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México entre el jueves 11 de junio y el 19 de julio del próximo año y que por primera vez contará con la participación de 48 equipos.

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay aseguraron su participación en el certamen más importante del fútbol mundial. Asimismo, Bolivia, que se ubicó en la séptima casilla, tendrá la oportunidad de jugarse su última chance de ir al Mundial por medio del repechaje que se desarrollará en el mes de marzo del próximo año.

Tras finalizada la última doble fecha de las Eliminatorias y conocerse el orden y los equipos clasificados al Mundial 2026 por Sudamérica, la Conmebol, el ente regulador del balompié sudamericano, luego de evaluar el rendimiento de los jugadores de la competencia, dio a conocer el once ideal de esta jornada, dentro del cual se destaca la presencia de tres colombianos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol resaltó el trabajo del capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, y Jefferson Lerma en el mediocampo de juego, y en ataque la destreza de Luis Suárez para definir. El samario comparte la zona ofensiva junto al astro argentino Lionel Messi y el boliviano Miguel Terceros.

El once ideal compartido por la Conmebol cuenta con la presencia de tres colombianos, dos ecuatorianos, dos paraguayos, un brasileño, un uruguayo, un argentino y un boliviano.

Esto destaca el rendimiento que tuvieron los colombianos durante las fechas 17 y 18 de las clasificatorias mundialistas, en las que vencieron a Bolivia y Venezuela. Fue una jornada en la cual jugadores como Rodríguez y Suárez terminaron siendo protagonistas. Por un lado, el “10”, referente de la Tricolor, terminó como el máximo asistidor de la actual competencia, por encima del argentino Lionel Messi.

De igual manera, el capitán del equipo de Néstor Lorenzo se convirtió en el jugador con más partidos y más goles con la absoluta por las eliminatorias del conjunto cafetero.

Por su parte, Luis Suárez se convirtió en el primer colombiano en marcar póker en las Eliminatorias sudamericanas, mientras que Jefferson Lerma sigue demostrando seguridad en el mediocampo de juego.

El once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas