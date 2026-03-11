NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Clásico Mundial de Béisbol

¡Batacazo en el Clásico Mundial!: Italia venció a EE. UU. y ahora los norteamericanos podrían quedar eliminados en fase de grupos

marzo 11, 2026
Por: Nucho Martínez
Partido Italia vs. EE. UU. del Clásico Mundial 2026 - Fotos: X / EFE
Con ese triunfo, la 'novena azzurra' consolidó su liderato en el Grupo B, enviando "contra las cuerdas" al conjunto de la unión americana.

La selección italiana de béisbol logró una histórica victoria de 8-6 sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el pasado martes 10 de marzo.

Con ese triunfo, la ‘novena azzurra’ consolidó su liderato en el Grupo B, enviando “contra las cuerdas” al equipo norteamericano, quien sorpresivamente podría quedar eliminado.

Los italianos tomaron una ventaja de 8-0 impulsados por jonrones de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone.

A pesar de una reacción tardía de la unión americana, el relevista Greg Weissert selló el triunfo en el Daikin Park de Houston.

El abridor italiano Michael Lorenzen dominó a la alineación de estrellas de Estados Unidos durante 4.2 entradas, permitiendo que su escuadra mantuviera el control del trámite.

Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial:

  • 1-Italia: 3 victorias, 0 derrotas (clasificado)
  • 2-Estados Unidos: 3 victorias, 1 derrota (debe esperar por el resultado del partido México vs. Italia).
  • 3-México:2 victorias, 1 derrota (le queda pendiente un partido).
  • 4-Gran Bretaña: 1 victoria, 3 derrotas (eliminado).
  • 5-Brasil: 1 victoria, 3 derrotas (eliminado).

Una victoria de México sobre Italia este miércoles 11 de marzo podría eliminar a Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero depende de la cantidad de carreras anotadas.

Si México vence a Italia, los tres equipos (México, Italia y EE. UU.) terminarán con un récord de 3 victorias y 1 derrota.

Ante un empate, se utiliza el TQB (Team Quality Balance), que prioriza el menor número de carreras permitidas en los juegos entre los equipos empatados.

¿Qué es el Clásico Mundial de Béisbol?

Es el máximo torneo internacional de selecciones nacionales de este deporte, organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Inaugurado en 2006, reúne a los mejores jugadores del mundo cada cuatro años para definir al campeón mundial.

Esta edición 2026 cuenta con 20 equipos participantes divididos en grupos, jugando en sedes como Miami, Houston, San Juan y Tokio. A su vez, su formato incluye fase de grupos y eliminatorias directas (cuartos, semis y final).

