Así quedó el ranking de fútbol femenino de la FIFA: Venezuela subió dos escalones y Colombia mantiene su posición

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hizo oficial su última clasificación mundial femenina tras varios meses de competiciones continentales. El organismo rector del “deporte rey” presentó el ranking recién actualizado este jueves 7 de agosto.

Para esta nueva actualización, España desbancó a Estados Unidos del primer puesto y se ubicó en lo más alto de la tabla, luego de un impresionante desempeño en la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025, que la llevó a la final pero perdió con Inglaterra.

El conjunto español femenino, actual campeona del Mundo, obtuvo cinco victorias consecutivas, lo que le bastó para recuperar el primer puesto en la clasificación, la cual ocupó anteriormente desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024.

Aunque el conjunto norteamericano cedió el primer lugar, que había ocupado desde agosto de 2024, cabe mencionar que se encuentra a menos de dos puntos de La Roja y sigue en la contienda de cara a la próxima actualización prevista para el 10 de diciembre de 2025.

Así quedó el top10 del ranking femenino:

1 España - Subió 1 puesto

2 Estados Unidos - Bajó 1 puesto

3 Suecia - Subió 3 puestos

4 Inglaterra - Subió 1 puesto

5 Alemania - Bajó 2 puestos

6 Francia - Francia subió 4

7 Brasil - Brasil bajó 3

8 Japón - Cayó 1

9 Canadá - Cayó

10 Corea del Norte - Cayó 1

¿Cómo le fue a Colombia y a Venezuela en el ranking?

La Selección Colombia Femenina tuvo una destacada participación en la Copa América y llegó hasta la final, pero perdió con Brasil en la tanda de penales. Las cafeteras se mantienen en la posición 18 con un total de 1796.71, lo que la incluye en el top 20 de las mejores selecciones femeninas a nivel mundial.

Por su parte, Venezuela tuvo un importante ascenso en la tabla pese a sus recientes resultados en la Copa América. La Vinotinto subió dos casillas hasta el puesto 46, con 1504.65 puntos en total.

Además de presentar a los mejores clasificados, el ranking muestra a la selección que más puestos escaló que fue Bangladés, con 24 arriba, y la que más cayó que fue Mongolia con 22 casillas abajo.