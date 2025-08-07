NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Jueves, 07 de agosto de 2025
Ranking FIFA

Así quedó el ranking de fútbol femenino de la FIFA: Venezuela subió dos escalones y Colombia mantiene su posición

agosto 7, 2025
Por: Saúl Montes
Selecciones femeninas de fútbol de Colombia y Venezuela - AFP
Selecciones femeninas de fútbol de Colombia y Venezuela - AFP
El organismo rector del fútbol presentó de manera oficial la última clasificación mundial femenina este jueves 7 de agosto.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) hizo oficial su última clasificación mundial femenina tras varios meses de competiciones continentales. El organismo rector del “deporte rey” presentó el ranking recién actualizado este jueves 7 de agosto.

Para esta nueva actualización, España desbancó a Estados Unidos del primer puesto y se ubicó en lo más alto de la tabla, luego de un impresionante desempeño en la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025, que la llevó a la final pero perdió con Inglaterra.

o

El conjunto español femenino, actual campeona del Mundo, obtuvo cinco victorias consecutivas, lo que le bastó para recuperar el primer puesto en la clasificación, la cual ocupó anteriormente desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024.

Aunque el conjunto norteamericano cedió el primer lugar, que había ocupado desde agosto de 2024, cabe mencionar que se encuentra a menos de dos puntos de La Roja y sigue en la contienda de cara a la próxima actualización prevista para el 10 de diciembre de 2025.

Así quedó el top10 del ranking femenino:

1 España - Subió 1 puesto
2 Estados Unidos - Bajó 1 puesto
3 Suecia - Subió 3 puestos
4 Inglaterra - Subió 1 puesto
5 Alemania - Bajó 2 puestos
6 Francia - Francia subió 4
7 Brasil - Brasil bajó 3
8 Japón - Cayó 1
9 Canadá - Cayó
10 Corea del Norte - Cayó 1

¿Cómo le fue a Colombia y a Venezuela en el ranking?

La Selección Colombia Femenina tuvo una destacada participación en la Copa América y llegó hasta la final, pero perdió con Brasil en la tanda de penales. Las cafeteras se mantienen en la posición 18 con un total de 1796.71, lo que la incluye en el top 20 de las mejores selecciones femeninas a nivel mundial.

o

Por su parte, Venezuela tuvo un importante ascenso en la tabla pese a sus recientes resultados en la Copa América. La Vinotinto subió dos casillas hasta el puesto 46, con 1504.65 puntos en total.

Además de presentar a los mejores clasificados, el ranking muestra a la selección que más puestos escaló que fue Bangladés, con 24 arriba, y la que más cayó que fue Mongolia con 22 casillas abajo.

Temas relacionados:

Ranking FIFA

Fútbol femenino

Deportes

Fútbol

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
El venezolano José Altuve. (EFE)
José Altuve

Venezolano José Altuve conecta jonrón de tres carreras en las Grandes Ligas en jugada en la que cara de resignación de rival lo dijo todo

Colombia ante Venezuela en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Mundial Femenina

Así quedó el sorteo para Colombia y Venezuela en la Liga de Naciones que será la Eliminatoria al Mundial Femenino de 2027

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Imagen de Didymos y su luna Dimorphos (izq) – Imagen de Dimorphos tras la colisión – Fotos DART/ LICIACube/NASA
Asteroide

Impacto de la nave DART contra el asteroide Dimorphos en 2022 generó cúmulos de rocas de hasta 7,2 metros de diámetro y pudo alterar su orbita

Alias 'Fito' siendo extraditado a Estados Unidos | Foto: EFE
Fito

Alias ‘Fito’ se declaró no culpable de siete cargos en su primera audiencia en Estados Unidos tras ser extraditado desde Ecuador

Lluvias en Venezuela

Portuguesa se suma a los estados en alerta por las fuertes lluvias que dejan impresionantes inundaciones

Monseñor Moronta
Iglesia Católica

Falleció "el verdadero pastor" Monseñor Mario Moronta: Criticado por haberse acercado a Chávez y repudiado por el madurismo

El venezolano José Altuve. (EFE)
José Altuve

Venezolano José Altuve conecta jonrón de tres carreras en las Grandes Ligas en jugada en la que cara de resignación de rival lo dijo todo

Alligator Alcatraz - Foto EFE
Alligator Alcatraz

"Están deteniendo personas ilegalmente": vocero de coalición de inmigrantes en Florida sobre Alligator Alcatraz

Colombia ante Venezuela en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Copa Mundial Femenina

Así quedó el sorteo para Colombia y Venezuela en la Liga de Naciones que será la Eliminatoria al Mundial Femenino de 2027

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano