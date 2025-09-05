Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras anotaciones de Messi a La Vinotinto y de James Rodríguez a Bolivia

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugó en su totalidad el jueves 4 de septiembre, y en la que Colombia aseguró la sexta y última plaza con cupo directo al Mundial de 2026, dejó algunos cambios para resaltar en la tabla de goleadores.

El cambio más importante de todos, sin duda, lo protagoniza el delantero argentino Lionel Messi quien con los dos tantos que le hizo a Venezuela en la victoria de su selección 3 a 0 en Buenos Aires, quedó solo en lo más alto de la tabla con ocho tantos.

Messi, con los que podrían ser sus últimos goles de su carrera por Eliminatorias como local con Argentina, superó al colombiano Luis Díaz, quien no marcó en la fecha y se quedó con siete anotaciones. El cafetero quedó así desplazado a la segunda posición de la tabla que ocupa en solitario.

Las demás posiciones de la parte superior de la tabla de goleadores se mantienen inalteradas respecto a la fecha 16 debido a que los jugadores que allí se encuentran, al igual que Díaz, tampoco marcaron en la jornada del jueves.

De esa manera, el boliviano Miguel Terceros es tercero de la tabla con seis tantos, seguido en la cuarta posición por el uruguayo Darwin Núñez, el brasileño Raphinha, el ecuatoriano Enner Valencia, y el venezolano Salomón Rondón que tienen cinco goles en las Eliminatorias.

En la octava posición se ubican con cuatro goles, a su turno, el paraguayo Antonio Sanabria y los argentinos Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Este último marcó otro de los tantos en la goleada de los campeones del mundo a La Vinotinto.

Detrás de este ‘top 10’ hay varios jugadores con tres goles en un grupo al que se sumó el colombiano James Rodríguez tras marcar el primero en la victoria de Colombia por 3 a 0 ante Bolivia.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles

2. Luis Díaz (Colombia): 7

3. Miguel Terceros (Bolivia): 6

4. Salomón Rondón: (Venezuela): 5

Raphinha (Brasil): 5

Darwin Núñez (Uruguay): 5

Enner Valencia: 5

8. Antonio Sanabria (Paraguay): 4

Lautaro Martínez (Argentina): 4

Julián Martínez (Argentina): 4

11. James Rodríguez (Colombia): 3

Thiago Almada (Argentina): 3

Eduardo Vargas (Chile): 3

Nicolás de la Cruz (Uruguay): 3

Rodrigo Aguirre (Uruguay): 3

Rodrygo (Brasil): 3

Nicolás Otamendi (Argentina): 3

Julio Enciso (Paraguay): 3

En la pasada edición de las Eliminatorias Sudamericanas, que otorgó cupos para el Mundial de Qatar 2022, el máximo goleador fue el boliviano Marcelo Moreno Martins con 10 tantos. Le siguieron el uruguayo Luis Suárez, y el brasileño Neymar con ocho goles. Más abajo se quedaron Messi y su compatriota Lautaro Martínez con siete anotaciones.