Así reapareció Yulimar Rojas: con este nuevo look y mostrando su entrenamiento, la venezolana se prepara para el Mundial de Atletismo de Tokio

Hace poco trascendió un video en el que se ve a la campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas entrenándose para lo que será el Mundial de Atletismo de Tokio.

Con este nuevo look y mostrando su rutina de ejercicios, la venezolana se alista para la mencionada competición que se desarrollará en la capital japonesa.

En las imágenes se ve a una atleta decidida a reencontrar su mejor versión y poner el nombre de Venezuela nuevamente en lo más alto del atletismo.

La también plusmarquista mundial de triple salto y campeona mundial dijo tras su ronda de entrenamientos: “Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial. Eso supone para mí una motivación extra”.

El audiovisual, compartido en Instagram, dejó muchos comentarios positivos sobre el look y el alistamiento de Rojas.

“Bien Yuli, se te ve la mirada del tigre. Hambre, ambición, eso deja frutos, ya tú sabes la fórmula para ganar, adelante”, expresó un fan la de atleta.

“Negra, pa’ lante... Todos sabemos por lo que has pasado, pero tu grandeza puede más que la adversidad. A trabajar por el objetivo y más nada”, indicó una usuaria de Instagram.

“Me gusta lo fresca que te ves, dicen que los cambios de imagen nos renuevan el aura, te quedan super bien tus trenzas, a ganar en Tokio”, comentó otra navegadora de internet.

El Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 25 se celebrará del 13 al 21 de septiembre de 2025, con más de nueve días de emocionantes competiciones atléticas, y contará con la participación de 2000 de los mejores atletas del mundo, procedentes de 200 países.

La nacida en Caracas y criada en Puerto la Cruz, viene de pasar por algunos contratiempos en su recuperación.

Después de 20 meses de ausencia en competencia, tras una grave lesión sufrida en abril del 2024, la leyenda del triple salto volvía para competir en el I Trofeo Ciudad de Salamanca, pero tuvo que retirarse por molestias físicas.

Debido a su retiro de la competencia española, Yulimar no consiguió el puntaje necesario para clasificarse para el Mundial Indoor de China.

Rojas, en ese orden de ideas, volvía a competir entre gran expectación por primera vez desde septiembre de 2023, cuando participó en la última reunión de la Liga Diamante en Eugene (Estados Unidos).

En el año olímpico 2024, la venezolana renunció a las competiciones de pista cubierta para concentrarse en París. Una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo, sufrida durante un entrenamiento, obligó a la atleta de 29 años a pasar por el quirófano y a decir adiós a los JJ.OO.

Para sorpresa de sus seguidores, Rojas apareció junto a la delegación 'Vinotinto' en la ceremonia de apertura de París-2024, y en septiembre publicó un vídeo en redes sociales anunciando su regreso a los entrenamientos.

Desde entonces, se ha mantenido un poco alejada del foco mediático. No obstante, nuevamente pretende alcanzar la gloria.