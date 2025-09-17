Así se enfrentó Simeone a aficionado que le festejó en su cara gol del Liverpool con el que derrotó al último minuto al Atlético de Madrid en Champions League

El entrenador argentino Diego Simeone se enfrentó a un aficionado detrás de su banquillo después de que el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, marcó de cabeza el gol de la victoria en el minuto 92 y los Rojos ganaron un dramático partido inaugural de la Liga de Campeones por 3-2.

La cámara de la transmisión captó el momento en el que el entrenador argentino se dirigió a la tribuna detrás del banquillo para encarar al aficionado que le festejó el gol y estuvo durante varios momentos del partido insultándolo.

Tras su enfado, el entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado por el juez central poco antes del final del partido.

En rueda de prensa, Simeone pidió que se ofrezca más protección a los entrenadores contra los abusos de los aficionados después de ser expulsado por su reacción furiosa.

El argentino admitió que no debería haber reaccionado, pero dijo que los entrenadores deberían beneficiarse de campañas similares que tienen como objetivo eliminar el racismo del fútbol.

"De la misma manera que luchamos contra el racismo, también deberíamos mirar esto porque no tenemos derecho a responder y no es fácil ser insultado durante todo el partido", dijo Simeone.

"Mi reacción no es justificable pero ¿sabes lo que es ser insultado durante 90 minutos?”, resaltó. "Espero que el Liverpool pueda mejorar ese aspecto y que cuando identifiquen a la persona que hizo eso, haya consecuencias”, declaró.

El técnico del equipo colchonero aseguró que “hubo insultos durante todo el partido, incluso gestos”. “Está claro que soy yo quien tiene que mantener la calma, tengo que aguantar los insultos, los gestos y cualquier situación porque estoy en una posición en la que tengo que aguantarlo”, indicó.

Por su parte, el técnico del Liverpool, Arne Slot, dijo que esperaba que la atención se centrara en un "gran" partido en lugar del incidente posterior al gol de la victoria.

El técnico holandés elogió el nivel físico de su equipo, así como su mentalidad y calidad para encontrar la manera de ganar.

"No es solo la mentalidad, también es la forma en la que estamos, lo bien preparados que estamos, para que sean capaces de empujar una vez más", dijo Slot.

Pero Slot dijo que estaba "decepcionado" por haber necesitado otro gol de la victoria en el último minuto en una noche en la que el renovado ataque del Liverpool, que incluyó la primera titularidad del fichaje récord británico Alexander Isak, cobró impulso.

"De eso se trata el nuevo formato (de la Liga de Campeones), un primer partido de una fase de grupos que podría ser un cuarto de final o una semifinal", añadió.