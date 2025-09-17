NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Simeone

Así se enfrentó Simeone a aficionado que le festejó en su cara gol del Liverpool con el que derrotó al último minuto al Atlético de Madrid en Champions League

septiembre 17, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Foto: EFE
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Foto: EFE
El equipo español debutó con derrota en la UEFA Champions League.

El entrenador argentino Diego Simeone se enfrentó a un aficionado detrás de su banquillo después de que el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, marcó de cabeza el gol de la victoria en el minuto 92 y los Rojos ganaron un dramático partido inaugural de la Liga de Campeones por 3-2.

La cámara de la transmisión captó el momento en el que el entrenador argentino se dirigió a la tribuna detrás del banquillo para encarar al aficionado que le festejó el gol y estuvo durante varios momentos del partido insultándolo.

Tras su enfado, el entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado por el juez central poco antes del final del partido.

o

En rueda de prensa, Simeone pidió que se ofrezca más protección a los entrenadores contra los abusos de los aficionados después de ser expulsado por su reacción furiosa.

El argentino admitió que no debería haber reaccionado, pero dijo que los entrenadores deberían beneficiarse de campañas similares que tienen como objetivo eliminar el racismo del fútbol.

"De la misma manera que luchamos contra el racismo, también deberíamos mirar esto porque no tenemos derecho a responder y no es fácil ser insultado durante todo el partido", dijo Simeone.

"Mi reacción no es justificable pero ¿sabes lo que es ser insultado durante 90 minutos?”, resaltó. "Espero que el Liverpool pueda mejorar ese aspecto y que cuando identifiquen a la persona que hizo eso, haya consecuencias”, declaró.

El técnico del equipo colchonero aseguró que “hubo insultos durante todo el partido, incluso gestos”. “Está claro que soy yo quien tiene que mantener la calma, tengo que aguantar los insultos, los gestos y cualquier situación porque estoy en una posición en la que tengo que aguantarlo”, indicó.

o

Por su parte, el técnico del Liverpool, Arne Slot, dijo que esperaba que la atención se centrara en un "gran" partido en lugar del incidente posterior al gol de la victoria.

El técnico holandés elogió el nivel físico de su equipo, así como su mentalidad y calidad para encontrar la manera de ganar.

"No es solo la mentalidad, también es la forma en la que estamos, lo bien preparados que estamos, para que sean capaces de empujar una vez más", dijo Slot.

Pero Slot dijo que estaba "decepcionado" por haber necesitado otro gol de la victoria en el último minuto en una noche en la que el renovado ataque del Liverpool, que incluyó la primera titularidad del fichaje récord británico Alexander Isak, cobró impulso.

"De eso se trata el nuevo formato (de la Liga de Campeones), un primer partido de una fase de grupos que podría ser un cuarto de final o una semifinal", añadió.

Temas relacionados:

Simeone

Champions League

Fútbol

Liverpool

Atlético de Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Fútbol europeo/ Permisos de viaje - Fotos EFE y Canva de referencia
Goleadores

Goleador europeo está a la espera del "papeleo y visa de trabajo" para unirse a un club latinoamericano

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo advierte a La Vinotinto de cara al juego contra Colombia en Eliminatorias: "Vamos a jugar a ganar"

Futbol español - Foto de referencia: EFE
Fichaje

Promesa del fútbol venezolano jugará en club histórico de España a la espera de un gran reto con La Vinotinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Iván Duque - Gustavo Petro (AFP)
Iván Duque

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Fútbol europeo/ Permisos de viaje - Fotos EFE y Canva de referencia
Goleadores

Goleador europeo está a la espera del "papeleo y visa de trabajo" para unirse a un club latinoamericano

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo advierte a La Vinotinto de cara al juego contra Colombia en Eliminatorias: "Vamos a jugar a ganar"

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Futbol español - Foto de referencia: EFE
Fichaje

Promesa del fútbol venezolano jugará en club histórico de España a la espera de un gran reto con La Vinotinto

Neymar - AFP
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

Maluma llenó de elogios a El Salvador en su reciente concierto - Foto: AFP
Maluma

Maluma llenó de elogios a El Salvador en su reciente concierto: “Me alegra muchísimo la situación que están pasando, Colombia tiene mucho que aprender”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda