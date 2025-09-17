NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Fernando Batista

'Bocha' Batista sería pretendido por selección sudamericana pese a la debacle con La Vinotinto en Eliminatorias: "Increíble que quieran un técnico que fracasó rotundamente"

septiembre 17, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fernando Batista, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
El entrenador argentino estaría siendo seguido por una selección que busca una reestructura de cara al Mundial de 2030.

La eliminación del Mundial 2026 de la selección venezolana significó un duro golpe para la afición que soñaba con clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol.

La dura derrota ante Colombia por 6 a 3, en la última jornada de las Eliminatorias, también derivó en la salida del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien fue despedido tras no alcanzar el objetivo de al menos disputar el repechaje al Mundial.

Pese a la debacle sufrida con la selección venezolana, el entrenador argentino estaría en contacto con una selección sudamericana para asumir el reto de cara al Mundial de 2030.

Se trata de la selección de Perú, que terminó penúltima en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y se encuentra en búsqueda de un seleccionador tras la salida del argentino Óscar Ibáñez para empezar el proceso rumbo al próximo Mundial.

En las últimas horas, el periodista peruano Eddie Fleischman dio a conocer el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el estratega argentino.

“Me enteré en una de esas conversaciones de cloaca, que hay interés por contratar a un técnico, por lo menos ya ha habido contacto, alguna conversación, pero no sé cuan formal”, comenzó diciendo el comunicador

Hay interés en el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en las últimas Eliminatorias y que quedó afuera en la última fecha con la goleada 6 a 3 ante Colombia”, subrayó.

La información dada por Fleischman generó todo tipo de reacciones de rechazo por parte de los aficionados de Perú, pero también de Venezuela.

“Increíble que quieran un técnico que fracasó rotundamente”; “Solo les digo que si Perú quiere ser otra vez una selección competitiva, ni se les ocurra contratarlo”; “No va a vivir en Lima. No va a impulsar la liga peruana. No es autocrítico ni tiene capacidad resolutiva”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

