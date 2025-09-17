Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

Este miércoles, el Bayern Múnich recibió en casa al Chelsea en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El colombiano Luis Díaz hizo su estrene con el equipo alemán en Champions, torneo en el que ya se ha lucido en el pasado cuando anotó un triplete cuando jugaba para el Liverpool.

Sin embargo, al extremo de la selección Colombia no le fue tan bien como se esperaba en su primer partido en el campeonato más importante de Europa con el Bayern.

El marcador se abrió bastante rápido a favor del conjunto alemán luego de que el jugador de los ‘Blues’ metiera un autogol en el minuto 20.

El segundo para poner adelante a los alemanes en el marcador llegó tan solo siete minutos después cuando el juez cobró penal a favor de los locales y Harry Kane encajó el balón al fondo de la malla rival desde los doce pasos.

No obstante, en un descuido de la defensa alemana, el inglés Cole Palmer logró infiltrarse en el área del Bayern y anotar el primero para el Chelsea.

Díaz tuvo una opción de gol durante el inició de la segunda parte, pero el tiro que realizó terminó en las manos del arquero Robert Sanchez.

El tercero para los locales lo puso Harry Kane en el minuto 67 tras aprovechar una mala devolución de un jugador del Chelsea.

El cafetero, de 28 años, se fue al ataque en el minuto 82, pero el juez marcó que estaba fuera de lugar.

El colombiano no tuvo muchas chances y su desempeño no fue el deseado por los aficionados del conjunto alemán en el Allianz Arena.

Mientras que para otros, su rendimiento en el partido fue más de ayudar al equipo que buscar anotar su gol en el triunfo de los locales.

“A Luis Díaz le viene mejor y encaja como un guante en el Bayern que en su antiguo equipo”, “Luis Díaz es muy bueno”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido que enfrentará el Bayern Múnich de Luis Díaz y Harry Kane será contra Pafos FC el martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadium en Chipre.