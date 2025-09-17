NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

septiembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
El próximo partido que enfrentará el Bayern Múnich de Luis Díaz y Harry Kane será contra Pafos FC el martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadium en Chipre.

Este miércoles, el Bayern Múnich recibió en casa al Chelsea en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El colombiano Luis Díaz hizo su estrene con el equipo alemán en Champions, torneo en el que ya se ha lucido en el pasado cuando anotó un triplete cuando jugaba para el Liverpool.

Sin embargo, al extremo de la selección Colombia no le fue tan bien como se esperaba en su primer partido en el campeonato más importante de Europa con el Bayern.

El marcador se abrió bastante rápido a favor del conjunto alemán luego de que el jugador de los ‘Blues’ metiera un autogol en el minuto 20.

o

El segundo para poner adelante a los alemanes en el marcador llegó tan solo siete minutos después cuando el juez cobró penal a favor de los locales y Harry Kane encajó el balón al fondo de la malla rival desde los doce pasos.

No obstante, en un descuido de la defensa alemana, el inglés Cole Palmer logró infiltrarse en el área del Bayern y anotar el primero para el Chelsea.

Díaz tuvo una opción de gol durante el inició de la segunda parte, pero el tiro que realizó terminó en las manos del arquero Robert Sanchez.

El tercero para los locales lo puso Harry Kane en el minuto 67 tras aprovechar una mala devolución de un jugador del Chelsea.

El cafetero, de 28 años, se fue al ataque en el minuto 82, pero el juez marcó que estaba fuera de lugar.

El colombiano no tuvo muchas chances y su desempeño no fue el deseado por los aficionados del conjunto alemán en el Allianz Arena.

Mientras que para otros, su rendimiento en el partido fue más de ayudar al equipo que buscar anotar su gol en el triunfo de los locales.

“A Luis Díaz le viene mejor y encaja como un guante en el Bayern que en su antiguo equipo”, “Luis Díaz es muy bueno”, son algunos de los comentarios.

El próximo partido que enfrentará el Bayern Múnich de Luis Díaz y Harry Kane será contra Pafos FC el martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadium en Chipre.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Champions League

Chelsea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

"Nunca veremos a nadie igual, celebrando un gol de Joao Félix como loco": fanáticos elogian a Cristiano Ronaldo por pasar el balón a compañero pese a estar solo frente a arco rival

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas regresó fuerte con un pase directo a la final del Mundial de Atletismo de Tokio

Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno

Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Los Guevara
DDHH VENEZUELA

Los Guevara: De la obsesión de Chávez a la desaparición forzada de tres hombres a los que no se les prueba delito

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Ya no nos gusta lo que nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros": Donald Trump se refirió a Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Marco Rubio

"Trump está dispuesto a mantener la escalada hasta lograr su objetivo", analista internacional sobre las palabras de Marco Rubio a Nicolás Maduro

Iván Duque, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Iván Duque

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

María Corina Machado/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
María Corina Machado

Tras amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado, exmandatarios solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora

Cristiano Ronaldo | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

"Nunca veremos a nadie igual, celebrando un gol de Joao Félix como loco": fanáticos elogian a Cristiano Ronaldo por pasar el balón a compañero pese a estar solo frente a arco rival

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda