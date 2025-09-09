NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Deportes

Así se registró la espectacular chilena de Josef Martínez durante el partido de La Vinotinto frente a Colombia en última fecha de las Eliminatorias

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Josef Martínez - EFE
El balón llegó hasta el delantero venezolano, quien remató con una espectacular jugada, justo cuando el partido iba 2-1 a favor de Venezuela.

El delantero venezolano Josef Martínez se ha robado el protagonismo durante el partido de La Vinotinto ante Colombia por la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

Y es que no es cualquier partido, pues Venezuela se juega el pase a la cita orbital mediante el repechaje. Al minuto 12, Martínez marcó el segundo gol para su selección luego de que Telasco Segovia abriera el marcador al minuto 3.

Para el minuto 37, cuando Jon Aramburu sacó a favor de Venezuela, el balón llegó hasta el delantero venezolano quien remató con una espectacular chilena que, para su desgracia, pegó en el palo, justo cuando el partido iba 2-1 a su favor en el Estadio Monumental de Maturín.

Aunque el partido avanza 3-6 a favor del combinado cafetero, Venezuela sigue con la mirada puesta en el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo año en Norteamérica.

En la misma situación se encuentra Bolivia que enfrenta a Brasil en Estadio Municipal de El Alto y le saca ventaja de un gol. El combinado boliviano también aspira llegar a la cita deportiva mediante el repechaje.

Cabe mencionar que Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay obtuvieron su clasificación a la próxima Copa del Mundo en las rondas pasadas.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista, con las 48 selecciones, que disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

