NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Mundial 2026

La FIFA presenta las mascotas del Mundial de 2026: serán una por cada país que albergará el evento deportivo

septiembre 24, 2025
Por: Luis Cifuentes
Mascota de Rusia 2018 - Foto: EFE
Mascota de Rusia 2018 - Foto: EFE
El máximo ente del fútbol mundial ya palpita la cita orbital que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de un año del Mundial de 2026, hay varios aspectos que mantienen expectantes a los aficionados, entre ellos, el balón oficial y las mascotas que engalanarán el evento deportivo más importante del mundo.

Precisamente, la FIFA presentó este miércoles a las tres mascotas que representarán a la cita orbital como suele suceder tradicionalmente.

La FIFA dio a conocer que serán tres las mascotas que engalanarán el Mundial de 2026, una en representación de cada país.

o

A través de un video, el máximo ente del fútbol mundial reveló que las tres mascotas llevarán los nombres de Maple, Zayu and Clutch. Así las cosas, Maple, que será un guardameta, representará a Canadá; Zayu, en representación de México, será un atacante, y Clutch, de Estados Unidos, será el volante 10.

Se espera que la presentación oficial de las tres mascotas se lleve a cabo en el sorteo que tendrá lugar en Washington el próximo 5 de diciembre.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerá la suerte de los 48 equipos que participarán en la cita orbital, entre ellas, la selección Colombia.

o

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan la lista de selecciones participantes, mientras Bolivia disputará el repechaje por jugarse en marzo del próximo año.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Mascotas

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Deportes

Ver más
Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

Jugadores de Venezuela se lamentan tras quedarse fuera del Mundial. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto no es la única selección que vive la tristeza de quedarse sin Mundial 2026: otras 85 selecciones también están eliminadas

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Exfuncionario de Trump revela imagen y características de un supuesto búnker de Maduro construido a más de 40 metros de profundidad

Médicos detenidos en Trujillo
Detenciones arbitrarias

Capitán del Ejército es vinculado a los dos médicos detenidos en Trujillo: Son acusados de planear un asalto al Batallón de Infantería Motorizada

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

El poder del perdón | Foto Canva
Ponte al Día

Perdonar no es olvidar: la reflexión espiritual que puede cambiar tu vida

Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

Jugadores de Venezuela se lamentan tras quedarse fuera del Mundial. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto no es la única selección que vive la tristeza de quedarse sin Mundial 2026: otras 85 selecciones también están eliminadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda