La FIFA presenta las mascotas del Mundial de 2026: serán una por cada país que albergará el evento deportivo

A menos de un año del Mundial de 2026, hay varios aspectos que mantienen expectantes a los aficionados, entre ellos, el balón oficial y las mascotas que engalanarán el evento deportivo más importante del mundo.

Precisamente, la FIFA presentó este miércoles a las tres mascotas que representarán a la cita orbital como suele suceder tradicionalmente.

La FIFA dio a conocer que serán tres las mascotas que engalanarán el Mundial de 2026, una en representación de cada país.

A través de un video, el máximo ente del fútbol mundial reveló que las tres mascotas llevarán los nombres de Maple, Zayu and Clutch. Así las cosas, Maple, que será un guardameta, representará a Canadá; Zayu, en representación de México, será un atacante, y Clutch, de Estados Unidos, será el volante 10.

Se espera que la presentación oficial de las tres mascotas se lleve a cabo en el sorteo que tendrá lugar en Washington el próximo 5 de diciembre.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerá la suerte de los 48 equipos que participarán en la cita orbital, entre ellas, la selección Colombia.

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan la lista de selecciones participantes, mientras Bolivia disputará el repechaje por jugarse en marzo del próximo año.