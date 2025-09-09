NTN24
Eliminatorias Sudamericanas

Así terminó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras las cuatro anotaciones del colombiano Luis Suárez a Venezuela

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia) y Salomón Rondón (Venezuela). (EFE)
Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia) y Salomón Rondón (Venezuela). (EFE)
El atacante argentino Lionel Messi, entre tanto, pese a no anotar en la última fecha se quedó con la posición número uno de la tabla con ocho tantos.

La fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugó en su totalidad este martes 9 de septiembre, y en la que Bolivia aseguró su paso a la disputa del torneo de repechaje en donde buscará su clasificación al Mundial de 2026, dejó algunos cambios para resaltar en la tabla de goleadores.

El cambio más importante de todos, sin duda, lo protagonizó el delantero colombiano Luis Suárez que con sus cuatro tantos en el partido en el que su selección derrotó 6 a 3 a Venezuela, en Maturín, se metió en un selecto grupo de jugadores que marcaron esa misma cantidad de goles, pero en toda la Eliminatoria.

El atacante argentino Lionel Messi, entre tanto, pese a no jugar en la última fecha se quedó con la posición número uno de la tabla con ocho tantos.

Messi superó al colombiano Luis Díaz, quien tampoco marcó en la fecha final de los clasificatorios y se quedó con siete anotaciones en la estadística. El cafetero se ubicó así en la segunda posición junto al boliviano Miguel Terceros que marcó el tanto de la victoria de su selección ante Brasil en El Alto.

La cuarta posición la conquistó el ecuatoriano Enner Valencia que, con el gol que le dio la victoria de su selección ante Argentina por 1 a 0 como local, llegó a seis anotaciones cosechadas a lo largo de las Eliminatorias.

Valencia comparte la cuarta posición con el venezolano Salomón Rondón, quien llegó a la media docena de dianas tras marcar uno de los tres goles de su selección en la triste caída ante Colombia.

El uruguayo Darwin Núñez y el brasileño Raphinha siguen en la lista cada uno con cinco goles en los clasificatorias.

Luego En la octava posición se ubican con cuatro goles, además del colombiano Suárez, el paraguayo Antonio Sanabria y los argentinos Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles

2. Luis Díaz (Colombia): 7

3. Miguel Terceros (Bolivia): 7

4. Salomón Rondón: (Venezuela): 6

5. Enner Valencia (Ecuador): 6

6. Raphinha (Brasil): 5

7. Darwin Núñez (Uruguay): 5

8. Luis Suárez (Colombia). 4

9. Antonio Sanabria (Paraguay): 4

10. Lautaro Martínez (Argentina): 4

11. Julián Martínez (Argentina): 4

En la pasada edición de las Eliminatorias Sudamericanas, que otorgó cupos para el Mundial de Qatar 2022, el máximo goleador fue el boliviano Marcelo Moreno Martins con 10 tantos. Le siguieron el uruguayo Luis Suárez, y el brasileño Neymar con ocho goles. Más abajo se quedaron Messi y su compatriota Lautaro Martínez con siete anotaciones.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias mundialistas

Selección Colombia

La Vinotinto

Goleadores

Luis Suárez

Lionel Messi

Salomón Rondón

Luis Díaz

