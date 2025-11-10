NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Netflix

Así es "Netflix House", el primer parque temático, con entrada gratuita, de la reconocida plataforma de streaming

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Logo de Netflix (AFP)
El espacio temático cuenta con casi 10.000 metros cuadrados.

El gigante de streaming Netflix inaugurará su primer parque temático el próximo miércoles en Estados Unidos. Para eso, eligió uno de los centros comerciales más grandes del país en King of Prussia, en las afueras de Filadelfia (Pensilvania).

Se trata de la primera "Netflix House" (Casa Netflix), la cual cuenta con con casi 10.000 metros cuadrados y está decorada con la temática de las producciones más famosas de la plataforma ("Bridgerton", "Stranger Things", "Squid Game", "KPop Demon Hunters"), con entrada gratuita.

Sin embargo, cabe destacar que las actividades, que también incluyen un mini golf, un cine, un restaurante y una tienda de recuerdos, son de pago.

La inauguración de la primera casa en Filadelfia seguirá con otros dos lanzamientos en Dallas (Texas), el 11 de diciembre, y en Las Vegas (Nevada), en 2027.

Netflix venía ofreciendo desde hace algunos años este tipo de experiencias por tiempo limitado, pero hasta ahora decidió implementar de manera permanente las atracciones.

La dificultad de encontrar espacios lo suficientemente grandes para albergarlas, "se hizo evidente que tendríamos más flexibilidad si contáramos con una ubicación permanente", dijo la directora de marketing de la empresa, Marian Lee, este lunes.

La compañía estadounidense optó por centros comerciales en suburbios de Filadelfia y Dallas, donde las actividades ofrecidas cambiarán regularmente, con el objetivo de convertirlos en "un destino habitual" para la población residente.

Cabe destacar que, por el momento, no hay ningún proyecto similar previsto fuera de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Netflix

Entretenimiento

Netflix Series

Estados Unidos

Películas

Programas

Ver más

