Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

El Barcelona debe de ir al mercado de invierno debido a la lesión que sufrió su jugador Andreas Christensen y que lo deja cuatro meses por fuera.

Ante la ausencia del defensa danés, el conjunto culé estaría buscando un reemplazo y ya son varios los posibles candidatos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick no quiere que se repita el caso del colombiano Jeison Murillo.

Según varios medios españoles, el conjunto blaugrana no quiere que se dé una incorporación como la de Murillo en la temporada 2018/19.

El medio Mundo Deportivo informó que desde la interna del equipo “se habla de que se quiere evitar una incorporación como la de Jeison Murillo en el mercado de invierno de la temporada 2018-19, dicho desde el respeto al jugador, pero evocando una cesión que no funcionó”.

En su informe, el medio también enfatizó que para el entonces en el que el colombiano fichó para el conjunto culé estaban lesionados Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen.

Por lo que el Barcelona tuvo que buscar un reemplazo rápido, logrando la cesión de Murillo del Valencia a cambio de 1.2 millones por el préstamo.

Pero su cesión fue un fiasco porque el cafetero, que en ese entonces tenía 25 años, no fue tenido en cuenta por el técnico Ernesto Valverde.

Jeison solamente disputó dos partidos en LaLiga, de los 21 posibles que pudo haber jugado de ser tenido en cuenta y dos en Copa, de los siete posibles.

En Champions la historia fue más triste pues no disputó ningún minuto de los seis partidos en los que pudo participar.

Mundo Deportivo también puntualizó que: “No debió gustarle nada a Valverde porque ya no lo volvió a utilizar hasta el mes de abril, en un partido de Liga en Huesca”.

Murillo sumó en total 10 suplencias y 20 compromisos a los que ni siquiera fue convocado sin estar lesionado.

Esta es el caso que el Barça quiere evitar repetir al tratar de encontrarle un reemplazo a Christensen.

“Eso es lo que quiere evitar el Barça en este mercado, de ahí la referencia interna al precedente invernal de Jeison Murillo”, precisó el medio.

Esto y porque de gastar el dinero, acabando de recuperarse de su mala racha económica, el jugador debe de ser tenido en cuenta por Flick.