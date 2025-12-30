NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Martes, 30 de diciembre de 2025
Barcelona

Barcelona busca evitar el famoso caso del jugador colombiano Jeison Murillo tras la lesión de Christensen

diciembre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Futbolista colombiano Jeison Murillo | Foto: EFE
Esta es el caso que el Barça quiere evitar repetir al tratar de encontrarle un reemplazo a Christensen.

El Barcelona debe de ir al mercado de invierno debido a la lesión que sufrió su jugador Andreas Christensen y que lo deja cuatro meses por fuera.

Ante la ausencia del defensa danés, el conjunto culé estaría buscando un reemplazo y ya son varios los posibles candidatos.

Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick no quiere que se repita el caso del colombiano Jeison Murillo.

Según varios medios españoles, el conjunto blaugrana no quiere que se dé una incorporación como la de Murillo en la temporada 2018/19.

o

El medio Mundo Deportivo informó que desde la interna del equipo “se habla de que se quiere evitar una incorporación como la de Jeison Murillo en el mercado de invierno de la temporada 2018-19, dicho desde el respeto al jugador, pero evocando una cesión que no funcionó”.

En su informe, el medio también enfatizó que para el entonces en el que el colombiano fichó para el conjunto culé estaban lesionados Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen.

Por lo que el Barcelona tuvo que buscar un reemplazo rápido, logrando la cesión de Murillo del Valencia a cambio de 1.2 millones por el préstamo.

Pero su cesión fue un fiasco porque el cafetero, que en ese entonces tenía 25 años, no fue tenido en cuenta por el técnico Ernesto Valverde.

Jeison solamente disputó dos partidos en LaLiga, de los 21 posibles que pudo haber jugado de ser tenido en cuenta y dos en Copa, de los siete posibles.

En Champions la historia fue más triste pues no disputó ningún minuto de los seis partidos en los que pudo participar.

Mundo Deportivo también puntualizó que: “No debió gustarle nada a Valverde porque ya no lo volvió a utilizar hasta el mes de abril, en un partido de Liga en Huesca”.

o

Murillo sumó en total 10 suplencias y 20 compromisos a los que ni siquiera fue convocado sin estar lesionado.

Esta es el caso que el Barça quiere evitar repetir al tratar de encontrarle un reemplazo a Christensen.

“Eso es lo que quiere evitar el Barça en este mercado, de ahí la referencia interna al precedente invernal de Jeison Murillo”, precisó el medio.

Esto y porque de gastar el dinero, acabando de recuperarse de su mala racha económica, el jugador debe de ser tenido en cuenta por Flick.

Temas relacionados:

Barcelona

Futbolistas

Fichaje

Fútbol español

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica el alcance de los drones iraníes por los que EE. UU. sancionó a empresas de Venezuela acusándolas de "proliferar armas mortales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Deportes

Ver más
Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Lionel Messi, futbolista argentino (AFP)
Messi

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un fuerte accidente de tránsito en Miami y tuvo que cancelar su boda

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Luis Díaz

La Guajira se toma Alemania: así fue el encuentro entre Luis Díaz y el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del Bayern Múnich

Fotos: Canva y @thecasualultra
Incendio

Aficionados incendiaron el estadio luego de confirmarse descenso de su equipo en liga europea: difunden imágenes de los duros daños

Donald Trump - EFE
Inmigrantes

Trump arremetió contra migrantes de nación a la que tachó de no tener nada: "Su país apesta y no los queremos"

Estos son los 10 artistas más escuchados en Colombia durante 2023 en Spotify - Foto Pexels
Spotify

Las medidas que tomó Spotify luego de que hackers piratearan su catálogo musical

Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Estados Unidos

Coronel en retiro de la Armada de Estados Unidos explica en qué consistiría "la fase dos" de la presión sobre el régimen de Maduro

El ELN adelanta paro armado en varias regiones de Colombia - Fotos: EFE
Grupos criminales

"La situación de orden público en Colombia es crítica": congresista colombiano Hernán Cadavid

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre