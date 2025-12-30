Las dos anotaciones con las que Luis Díaz es doblemente nominado al gol del año de la Bundesliga

El delantero colombiano Luis Díaz tuvo una muy buena temporada desde su llegada al Bayern Múnich, en donde ha logrado destacar.

Es por eso que la mejor manera para cerrar el año es ser nominado al gol del año en la Bundesliga con dos tantos que hizo para el conjunto ‘Bávaro’.

Desde sus canales oficiales, la Bundesliga compartió el listado de los goles nominados a la mejor anotación del 2025.

En dicha lista el extremo cafetero destacó con dos goles que realizó junto al conjunto bávaro, siendo el único de la lista en tener dos tantos nominados.

“Increíbles patadas de escorpión, carreras en solitario como eslalon, remates desde situaciones imposibles y disparos de larga distancia a la escuadra: elegir el mejor gol de 2025 es facilísimo. ¡Vota ya por tu favorito!”, es la descripción que brindó la Bundesliga.

El primer gol nominado de Díaz es el que hizo en el partido que hizo en su debut con el Bayern ante el RB Leipzig, en la goleada 6-0 de los dirigidos por Kompany.

El tanto de ‘Lucho’ llegó en el minuto 32 del encuentro cuando Harry Kane le hace el pase a Sergy Gnabry quien de tacó se la dio al colombiano y este, de un derechazo, envió el balón a la esquina superior del palo derecho.

El segundo tanto, es para algunos, el mejor gol que ha hecho Luis en su carrera.

El golazo es el que hizo durante el empate 2-2 ante Unión Berlín. En el minuto 38, el jugador colombiano recibió el balón fuera del área y le hizo el pase a su compañero Josip Stanisic.

Stanisic le devolvió el pase, pero le quedó muy largo a Díaz; sin embargo, el guajiro no dio el balón por perdido y lanzó un bombazo metiendo un golazo que causó locura alrededor del mundo.

Dicho tanto fue escogido como el gol del mes de noviembre en la Bundesliga, un reconocimiento que el Bayern celebró diciendo: “Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado”.

Hasta la fecha, Luis Díaz lleva un total de 13 anotaciones y siete asistencias en 22 apariciones con los Bávaros.

Ocho de esos goles han sido en la Bundesliga, tres en Champions League, uno en la Copa de Alemania y otro en la Supercopa de Alemania.