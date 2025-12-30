El duro relato de reconocido ciclista sobre el accidente que lo dejó en coma inducido durante dos semanas: “era un milagro que todavía pudiera ver”

Por primera vez desde su terrible accidente el pasado mes de agosto, el ciclista italiano Filippo Baroncini se atreve a hablar de las secuelas físicas y mentales que le dejó lo sucedido.

El pasado 6 de agosto durante el Tour de Polonia, el corredor del UAE Team Emirates tuvo un terrible accidente que lo dejó en un coma inducido durante dos semanas.

Meses después, el ciclista reveló toda la travesía emocional y física por la que atravesó tras el accidente.

En entrevista con el medio Sporza, el italiano explicó que recuerda cada detalle de su caída: “En un descenso peligroso, había mucha grava en una curva. Perdí el control de la bicicleta y, por desgracia, caí donde caí”.

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y que ya está recuperado, Baroncini, explicó que le sigue molestando el tiempo en que la ambulancia tardó en llegar al lugar de los hechos.

“Pero todavía hay algo que me sigue molestando. Estuve en una ambulancia parada durante 45 minutos. Es incomprensible, teniendo en cuenta mi estado”, afirmó.

El ciclista reveló que “Al final, fue el mismo médico del equipo INEOS quien pidió a los paramédicos que se apresuraran a llevarme al hospital”.

El italiano cuenta que cuando llegó al hospital fue operado de inmediato, pero las heridas en su rostro era lo que preocupa al personal médico que lo estaba atendiendo.

Por esa razón se decidió inducirlo a un coma durante dos semanas y cuando despertó: “Cuando me desperté después de dos semanas, me di cuenta de que era un milagro que todavía estuviera vivo y que aún pudiera ver”.

Esto porque contó que de no llevar gafas en el momento del accidente hubiera quedado ciego de por vida.

“Por llevar gafas de carreras, me rompí la nariz. Pero esas mismas gafas me salvaron la vista. Estuve a solo unos milímetros de quedarme ciego”, agregó.

Tras semanas de rehabilitación, Baroncini pudo disfrutar de su primera salida en bicicleta: “Ahora, dos meses después, estoy feliz de poder entrenar aquí en un campo de entrenamiento con mis compañeros de equipo”.

“Claro que sufro más que los demás, porque mi estado aún no es bueno. Pero sé que tengo que ser paciente” sentenció.

El corredor del UAE Team Emirates confesó que aún no se atreve a ver las fotos de después de su caída porque no soporta ver su cara tan dañada.

Luego de que se publicara la entrevista, el ciclista posteó una serie de fotos con un mensaje de lo que significó este año para él.

Desde su cuenta de Instagram, el italiano dijo: “Un año que seguramente recordaré por el resto de mi vida. Especialmente ese 6 de agosto".

“Fueron tiempos difíciles, hechos de altibajos continuos. Momentos que te marcan, profundamente, en tu cuerpo y alma. Momentos que duelen, pero a la vez enseñan más que cualquier victoria”, puntualizó.

El italiano hizo énfasis en que: “Te enseñan que las cosas realmente hermosas de la vida son las esenciales: el amor de tu familia, de tu novia, de tus amigos. Te enseñan que la vida, en sí misma, es hermosa y debe vivirse al máximo, porque de un momento a otro puede que ya no esté”.

“El mayor miedo no era el dolor, ni los huesos rotos. Sentí, aunque sea por un momento, que podía dejar un vacío en mi familia”, agregó.

Baroncini también acotó: “Ese fue el golpe más duro, el que me hizo sentir peor. Porque el dolor pasa, las heridas sanan. Pero la idea de hacer sufrir a los que amas te rompe por dentro”.

y finalizó diciendo: “Pero hoy hay un nuevo renacimiento. La vida continúa, con inmensa gratitud y una fuerza que tal vez ni siquiera sabía que tenía. Desafortunadamente, en mi carrera, he tenido que usar la resistencia muchas veces. Tal vez demasiados. Pero no me voy a rendir. Ni siquiera esta vez”.