NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

agosto 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
En video quedó registrado la buena relación del jugador juvenil con el experimentado que llega de Europa a reforzar su club.

La Vinotinto se jugará en septiembre próximo su clasificación al Mundial de 2026 cuando visite a Argentina, en Buenos Aires, y reciba, en Maturín, a Colombia. Parcialmente, la selección venezolana se ubica en el séptimo lugar con 18 puntos y está accediendo a cupo de repechaje, no obstante, todavía tiene opciones para acceder de manera directa.

Una de las promesas de La Vinotinto es uno de los llamados a destacarse en representación de su país para lograr la ansiada primera clasificación a una cita orbital de selecciones.

Se trata de David Martínez, el jugador de 19 años que se ha destacado por su calidad goleadora con Los Ángeles F.C., club de la Major League Soccer de Estados Unidos.

o

En las últimas convocatorias del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista en La Vinotinto, Martínez ha sido parte e incluso titular.

Recientemente, el jugador nacido en El Tigre recibió a un experimentado jugador proveniente de Europa como su nuevo compañero en el equipo de Los Ángeles. A ambos jugadores se les vio muy cercanos e incluso dándose un abrazo que ha generado todo tipo de reacciones.

En el último mercado de fichajes, el surcoreano Son Heung-Min fue fichado por el equipo estadounidense proveniente del Tottenham de Inglaterra, club con el que consiguió la UEFA Europa League en la temporada pasada.

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa la buena relación que ha construido con el venezolano David Martínez. En las imágenes aparecen ambos jugadores en un entrenamiento riéndose y abrazándose de manera muy amena.

o

Cabe recordar que el surcoreano, figura con su selección, dejó a sus 33 años el fútbol del viejo continente tras una exitosa carrera en equipos como Hamburgo y Bayern Leverkusen en Alemania.

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar en relación con la gran amistad que está forjando el juvenil con el experimentado jugador que le servirá en su carrera.

Con un gran profesional como Son es que tiene que estar”; “Tengo que verlos. A chasquear calendario MLS”; “El pana Son, más pana que nunca”; “El chamito hace bien pegándose a él”; “Son panas”, fueron algunos comentarios de los aficionados.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

MLS

Los Ángeles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en presencia de algo mínimo para el tamaño de la corrupción en Venezuela bajo el chavismo": Roberto Deniz, periodista de investigación, sobre incautaciones a Maduro por USD 700 millones

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

David Luna, precandidato presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Honras fúnebres de Miguel Uribe/ Fachada Fiscalía General de la Nación - Fotos EFE
Miguel Uribe Turbay

Piden declarar magnicidio de Miguel Uribe crimen de lesa humanidad: "esta acción que se cometió de manera atroz no puede quedar catalogada como un delito común"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Deportes

Ver más
Aleksandr Búblik - Foto EFE
Tenis

Tenista que le ganó al número uno del mundo venció a un sudamericano con jugada considerada por muchos como poco deportiva

Cata Coll contra Alemania - Fotos AFP
Eurocopa

Debate en redes por doble atajada de arquera del fútbol femenino que algunos catalogan como "paradón" y otros como "un error"

Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

Esta es la jugada viral por la que Luis Díaz se ganó aplausos de sus compañeros en el que podría ser uno de sus últimos entrenamientos en el Liverpool

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Aleksandr Búblik - Foto EFE
Tenis

Tenista que le ganó al número uno del mundo venció a un sudamericano con jugada considerada por muchos como poco deportiva

Maluma - EFE
Maluma

"Primero la areta y ahora la gorra": volvieron a robar a Maluma en un concierto en México

Cata Coll contra Alemania - Fotos AFP
Eurocopa

Debate en redes por doble atajada de arquera del fútbol femenino que algunos catalogan como "paradón" y otros como "un error"

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Presidente de Colombia defendió polémico proyecto de ley en la instalación del Congreso en el día de la independencia

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Tammy Bruce (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"No permitiremos que los ingresos petroleros financien o beneficien al régimen de Venezuela": portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. responde a NTN24

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith (EFE)
Música

¿El fin de la legendaria banda Aerosmith? Integrante de la banda reveló que su mítico vocalista "no quiere salir de gira”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano