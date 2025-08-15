Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

La Vinotinto se jugará en septiembre próximo su clasificación al Mundial de 2026 cuando visite a Argentina, en Buenos Aires, y reciba, en Maturín, a Colombia. Parcialmente, la selección venezolana se ubica en el séptimo lugar con 18 puntos y está accediendo a cupo de repechaje, no obstante, todavía tiene opciones para acceder de manera directa.

Una de las promesas de La Vinotinto es uno de los llamados a destacarse en representación de su país para lograr la ansiada primera clasificación a una cita orbital de selecciones.

Se trata de David Martínez, el jugador de 19 años que se ha destacado por su calidad goleadora con Los Ángeles F.C., club de la Major League Soccer de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN "No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española o

En las últimas convocatorias del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista en La Vinotinto, Martínez ha sido parte e incluso titular.

Recientemente, el jugador nacido en El Tigre recibió a un experimentado jugador proveniente de Europa como su nuevo compañero en el equipo de Los Ángeles. A ambos jugadores se les vio muy cercanos e incluso dándose un abrazo que ha generado todo tipo de reacciones.

En el último mercado de fichajes, el surcoreano Son Heung-Min fue fichado por el equipo estadounidense proveniente del Tottenham de Inglaterra, club con el que consiguió la UEFA Europa League en la temporada pasada.

En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa la buena relación que ha construido con el venezolano David Martínez. En las imágenes aparecen ambos jugadores en un entrenamiento riéndose y abrazándose de manera muy amena.

VEA TAMBIÉN Conmebol anticipa que el formato de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 "será totalmente distinto" y con menos cupos disponibles o

Cabe recordar que el surcoreano, figura con su selección, dejó a sus 33 años el fútbol del viejo continente tras una exitosa carrera en equipos como Hamburgo y Bayern Leverkusen en Alemania.

Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar en relación con la gran amistad que está forjando el juvenil con el experimentado jugador que le servirá en su carrera.

“Con un gran profesional como Son es que tiene que estar”; “Tengo que verlos. A chasquear calendario MLS”; “El pana Son, más pana que nunca”; “El chamito hace bien pegándose a él”; “Son panas”, fueron algunos comentarios de los aficionados.