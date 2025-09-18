NTN24
Atlético Bucaramanga buscará mantenerse en liderato en la fecha 12 del FPC - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Bucaramanga, Junior, Fortaleza y Tolima buscan consolidarse en la parte alta de la tabla: así se disputará la fecha 12 del FPC

septiembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Millonarios buscará volver a la victoria en condición de local; los Embajadores quieren dejar atrás la eliminación por Copa y concentrarse de lleno en la Liga.

La fecha número 12 de la Liga BetPlay Clausura 2025 dará inicio este viernes 19 e irá hasta el próximo domingo 21 de septiembre. La jornada la abrirán el Atlético Bucaramanga y el Deportes Tolima, dos escuadras que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla general del campeonato.

Los Leopardos, que alcanzaron el liderado luego de ponerse al día en la competencia, quieren sumar de a tres para mantenerse en esta posición. Por su parte, los Pijaos, que lograron ascender a la cuarta casilla del torneo luego de vencer al Boyacá Chicó, buscarán los tres puntos en su visita al Américo Montanini, para mantenerse dentro de los cuatro primeros o, en dado caso de otros resultados, escalar al primer lugar.

El juego entre América de Cali y Once Caldas es otro de los partidos atractivos de la jornada. Un encuentro que reúne a dos equipos con presentes totalmente diferentes, pues el conjunto Escarlata es último en la tabla con tan solo seis unidades, mientras que el Blanco Blanco, pues superó el bache futbolístico en el rentado local y de paso se quedó con el triunfo en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Otro de los juegos destacados de la fecha 12 de la Liga BetPlay es el de Millonarios y Fortaleza. Por un lado, los Embajadores siguen sin encontrar un estilo de juego sólido, situación que ya les pasa factura, pues recientemente quedaron eliminados de la Copa BetPlay ante Envigado.

Tras esta situación, el equipo, ahora dirigido por Hernán Torres, se centrará en la liga y aprovechará los cálculos matemáticos para meterse dentro de los ocho, pero deben tener claro que de llegar a perder, complicaría sus aspiraciones en la disputa por la tan anhelada estrella de fin de año.

o

Entre tanto, los Amix, único equipo invicto de la competencia, quieren ampliar sus estadísticas y mantenerse dentro de los primeros de la competencia. El conjunto dirigido por Sebastián Oliveros sueña con meterse por primera vez a los cuadrangulares del campeonato.

Independiente Medellín y Junior es otro de los partidazos de la jornada; los dos equipos buscan la parte alta de la tabla, ninguno quiere ceder puntos. De vencer, el equipo Tiburón retomaría el liderato, pues su diferencia de gol lo favorece. Por su lado, los Poderosos, con un juego pendiente, sumar tres puntos para ascender en la tabla general de la Liga BetPlay 2025-II.

Así se jugará la fecha 12 del Fútbol Profesional Colombiano

Viernes 19 de septiembre

  • Bucaramanga vs Tolima
    Hora: 6:00 p.m. hora Colombia.
    Transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 7:00 p.m. ET.
  • América vs Once Caldas
    Hora: 8:10 p.m. hora Colombia.
    Transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 9:10 p.m. ET.

Sábado 20 de septiembre

  • Envigado vs Alianza
    Hora: 2:00 p.m. hora Colombia.
  • Llaneros vs Águilas Doradas
    Hora: 4.10 p.m. hora Colombia.
  • Pasto vs Santa Fe
    Hora: 6:20 p.m. hora Colombia.
  • La Equidad vs Deportivo Cali
    Hora: 8:30 p.m. hora Colombia.

Domingo 21 de septiembre

  • Millonarios vs Fortaleza
    Hora: 2:00 p.m. hora Colombia.
  • Unión Magdalena vs Atlético Nacional
    Hora: 4:10 p.m. hora Colombia.
    Transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 5:10 p.m. ET.

  • Medellín vs Junior
    Hora: 6:20 p.m. hora Colombia.
    Transmisión de Nuestra Tele internacional desde las 7:20 p.m. ET.

  • Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira
    Hora: 8.30 p.m. hora Colombia.

