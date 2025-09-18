NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Dayro Moreno

¿Se merece otro llamado a la selección Colombia? Dayro Moreno alcanza récord en Copa Sudamericana tras anotar doblete en cuartos de final

septiembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Dayro Moreno alcanza récord en Copa Sudamericana - Foto: EFE
l atacante colombiano fue el autor de los dos tantos con los que el 'Blanco, Blanco' venció a los 'Matagigantes' de Ecuador.

Once Caldas volvió a la acción en la Copa Sudamericana; la escuadra manizaleña, única representante por Colombia, se enfrentó por los cuartos de final del certamen a Independiente del Valle de Ecuador.

Un encuentro que tuvo como protagonista a Dayro Moreno, quien fue el autor de las anotaciones de la victoria del conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera, que se trajo tres puntos valiosos en su visita a territorio ecuatoriano.

Aunque los primeros minutos fueron liderados por Independiente del Valle, la escuadra colombiana no se desesperó y con calma se fue adaptando a las condiciones de juego, al punto de hacerse a la pelota e ir al ataque. Acciones que sobre los 22 de juego surtieron efecto para el 'Blanco, Blanco', que abrió el marcador.

El encargado de anotar el primer tanto fue nada más y nada menos que Dayro Moreno. El delantero ibaguereño lanzó un potente remate que interceptó tras un tiro de esquina, venciendo el arco defendido por el guardameta Guido Villar. Con el global 1-0, los equipos se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria, los dirigidos por Hernán Darío Herrera salieron con la intención de ampliar el marcador y lo lograron a los 49’, nuevamente por medio de Dayro, quien, ubicado dentro del área y mano a mano con el arquero, definió con calidad para el 2-0, resultado con el que al final terminó el encuentro que dejó con ventaja al equipo cafetero.

o

Con estas dos anotaciones, el máximo artillero de Colombia, a sus 40 años, llegó a 10 tantos en la actual edición de la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el vigente goleador de la competencia. Pero esto no es todo, el delantero ibaguereño, con estos dos goles, alcanzó un nuevo récord en su carrera deportiva.

El ibaguereño se encuentra a un solo tanto de igualar el registro que hasta el momento Eduardo Vargas, quien en una sola edición del torneo internacional marcó en 11 oportunidades.

La nueva marca de Dayro Moreno en competencias internacionales

El atacante del 'Blanco, Blanco' ingresó al selecto grupo de los jugadores veteranos de más de 40 años en anotar gol en la Copa Sudamericana, siendo el primer colombiano en ingresar a esta lista liderada en su mayoría por jugadores uruguayos, argentinos y paraguayos, según la información compartida por parte de Mister Chip.

Con sus dos tantos, Dayro Moreno llegó a un registro de 372 goles en su carrera deportiva, consolidándose como el máximo artillero en la historia del fútbol en Colombia. Marca que, sin duda alguna, con su talento y visión para definir, seguirá ampliando.

Sus goles no solo ilusionan a Once Caldas, que sueña con levantar su segundo título a nivel internacional; también hacen soñar a un país, que anhela que el jugador vuelva a ser llamado a la selección Colombia para los juegos de preparación de la Tricolor al Mundial de 2026 y, por qué no, que llegue a ser parte de los elegidos por Néstor Lorenzo para afrontar la Copa del Mundo del próximo año.

