Futbolista Savannah DeMelo causó preocupación tras desplomarse en pleno partido de la Nation Womens Soccer League

En las últimas horas, el mundo del fútbol femenino ha tenido que enfrentar la conmoción y preocupación luego de que una reconocida estrella se desplomara en pleno partido.

Se trata de la futbolista estadounidense Savannah DeMelo, quien se desmayó en pleno partido de la Nation Womens Soccer League (NWSL).

Durante el tiempo de reposición de la primera parte del encuentro entre el Racing Louisville, frente al Seattle Reign, DeMelo se sentó brevemente en el suelo y segundos después cayó desmayada.

De inmediato, los entrenadores así como el equipo médico acudieron al campo del juego para poder atenderla ante la atenta mirada de los espectadores.

Savannah tuvo que ser sacada en ambulancia del lugar y posteriormente trasladada al hospital local para que le realizaran exámenes médicos en los que se descartó cualquier síntoma de gravedad.

Horas más tarde, tras la suspensión del encuentro, el Racing Louisville emitió un comunicado en el que dio una actualización de lo sucedido.

Desde sus canales oficiales, el club aseguró que: “El partido de esta noche del Racing de Louisville contra el Seattle Reign FC ha sido abandonado tras una emergencia médica que involucró a la centrocampista del Racing, Savannah DeMelo”.

“Savannah, quien recibió atención inmediata en el campo por parte del personal médico, se encuentra estable y alerta. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación adicional”, añade el escrito.

“El resto del partido se reprogramará para una fecha posterior y se proporcionarán más actualizaciones según corresponda”, finaliza el texto.

Por su parte, la NWSL también emitió un comunicado en el que dejó saber de la suspensión y del estado de la futbolista.

La liga estadounidense afirmó que Savannah “se encuentra estable y alerta” y que su prioridad es “su salud y seguridad, y estamos en estrecha comunicación con el equipo médico del Racing Louisville”.

“Reconocemos la preocupación que este incidente puede causar, especialmente a la luz de las conversaciones recientes sobre la seguridad de las jugadoras”, agregó.

“La NWSL mantiene su compromiso de garantizar que se implementen los más altos estándares de atención médica y respuesta a emergencias en cada partido”, dice el escrito.

Sobre el partido suspendido, la NWSL afirmó que “el resto del partido se reprogramará para una fecha posterior y se proporcionarán más actualizaciones según corresponda”.

No es la primera vez que la jugadora estadounidense, de 27 años, protagoniza un incidente de este estilo, ya que el año pasado fue diagnosticada con hipertiroidismo tras haber experimentado una fuerte opresión en el pecho y mareos durante un partido.

Esto obligó a que fuera retirada del compromiso en camilla, generando preocupación entre los aficionados del Racing Louisville.