Lunes, 15 de septiembre de 2025
Fútbol femenino

Futbolista Savannah DeMelo causó preocupación tras desplomarse en pleno partido de la Nation Womens Soccer League

septiembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Savannah DeMelo | Foto: AFP
No es la primera vez que la jugadora estadounidense, de 27 años, protagoniza un incidente de este estilo.

En las últimas horas, el mundo del fútbol femenino ha tenido que enfrentar la conmoción y preocupación luego de que una reconocida estrella se desplomara en pleno partido.

Se trata de la futbolista estadounidense Savannah DeMelo, quien se desmayó en pleno partido de la Nation Womens Soccer League (NWSL).

Durante el tiempo de reposición de la primera parte del encuentro entre el Racing Louisville, frente al Seattle Reign, DeMelo se sentó brevemente en el suelo y segundos después cayó desmayada.

De inmediato, los entrenadores así como el equipo médico acudieron al campo del juego para poder atenderla ante la atenta mirada de los espectadores.

Savannah tuvo que ser sacada en ambulancia del lugar y posteriormente trasladada al hospital local para que le realizaran exámenes médicos en los que se descartó cualquier síntoma de gravedad.

Horas más tarde, tras la suspensión del encuentro, el Racing Louisville emitió un comunicado en el que dio una actualización de lo sucedido.

Desde sus canales oficiales, el club aseguró que: “El partido de esta noche del Racing de Louisville contra el Seattle Reign FC ha sido abandonado tras una emergencia médica que involucró a la centrocampista del Racing, Savannah DeMelo”.

“Savannah, quien recibió atención inmediata en el campo por parte del personal médico, se encuentra estable y alerta. Fue trasladada a un hospital local para una evaluación adicional”, añade el escrito.

“El resto del partido se reprogramará para una fecha posterior y se proporcionarán más actualizaciones según corresponda”, finaliza el texto.

Por su parte, la NWSL también emitió un comunicado en el que dejó saber de la suspensión y del estado de la futbolista.

La liga estadounidense afirmó que Savannah “se encuentra estable y alerta” y que su prioridad es “su salud y seguridad, y estamos en estrecha comunicación con el equipo médico del Racing Louisville”.

“Reconocemos la preocupación que este incidente puede causar, especialmente a la luz de las conversaciones recientes sobre la seguridad de las jugadoras”, agregó.

“La NWSL mantiene su compromiso de garantizar que se implementen los más altos estándares de atención médica y respuesta a emergencias en cada partido”, dice el escrito.

Sobre el partido suspendido, la NWSL afirmó que “el resto del partido se reprogramará para una fecha posterior y se proporcionarán más actualizaciones según corresponda”.

No es la primera vez que la jugadora estadounidense, de 27 años, protagoniza un incidente de este estilo, ya que el año pasado fue diagnosticada con hipertiroidismo tras haber experimentado una fuerte opresión en el pecho y mareos durante un partido.

Esto obligó a que fuera retirada del compromiso en camilla, generando preocupación entre los aficionados del Racing Louisville.

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

