El incógnito mensaje de César Farias en medio de los rumores sobre su acercamiento para convertirse en DT de La Vinotinto: "Nadie nos puede hacer sentir mal"

La selección venezolana se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista luego de la debacle en las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia con una goleada de 6 a 3.

La Vinotinto le apunta a un nuevo proceso que le permita clasificar al primer Mundial de su historia en Arabia Saudita 2030 tras perder la posibilidad de acceder al repechaje de Norteamérica en 2026.

En las últimas horas se especuló la posibilidad de que el venezolano César Farías asuma como nuevo entrenador de La Vinotinto. Así lo dio a conocer un reconocido periodista, quien también confirmó que el entrenador estaba prácticamente descartado.

“César Farías y Jorge Giménez tuvieron una reunión de tres horas donde el entrenador cumanés presentó su visión de la actualidad Vinotinto y hubo un intercambio de posturas. Al final no se pusieron de acuerdo y por eso Farías está prácticamente descartado”, informó el periodista Francisco Blavia.

En medio de los rumores de una supuesta reunión entre el presidente de la FVF y Farías, el entrenador venezolano, que viene de dirigir al Junior de Barranquilla y se encuentra sin equipo, hizo una extraña publicación en redes sociales que ha dado de qué hablar.

El director técnico sacó a relucir en un emotivo mensaje el orgullo que le produce ser venezolano e hizo un llamado a defender los colores de la bandera.

“Nuestro pasaporte no nos limita, nos debe inspirar. Me siento orgulloso de haber levantado la bandera de nuestra patria en muchas tierras, orgulloso de conquistar espacios como venezolano, en esos lugares hemos sentido el poder de nuestras raíces y nuestra gente”, escribió Farías en sus redes sociales.

“Debemos sentirnos orgullosamente venezolanos y nadie nos puede hacer sentir mal por eso. En cada lugar del mundo al que voy demuestro que nuestro país es mi impulso y mi manera de sacar lo mejor de mí. ¡Orgullosamente venezolano!”, añadió el entrenador nacido en Güiria.

Farías acompañó su emotiva publicación con una serie de fotografías de su paso por algunos clubes latinoamericanos, entre ellos Aucas de Ecuador, donde se coronó campeón.

Los aficionados no dudaron en respaldar al entrenador venezolano e insistieron en pedirlo como entrenador de La Vinotinto.

“Yo lo quiero nuevamente en la selección venezolana”; “Y siempre con el cuchillo entre los dientes, profe”; “De Güiria para el mundo”; “Eres el candidato a DT de Venezuela que nos devolvería el espíritu de lucha con el cuchillo en los dientes", fueron algunos de los comentarios de los aficionados.