Técnico venezolano Rafael Dudamel pone fin a los rumores que lo vinculan con equipo colombiano tras salir del Deportivo Pereira

El técnico venezolano Rafael Dudamel dejó su cargo como entrenador del Deportivo Pereira debido a incumplimientos por parte del equipo que atraviesa una fuerte crisis económica, por lo que no ha podido ni pagar la nómina en varios meses.

“El Deportivo Pereira F.C. S. A. informa a los medios de comunicación, a nuestra hinchada y al público en general que a partir de la fecha el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional”, dice el comunicado que confirmó la salida del venezolano.

Tras su salida, se comenzó a rumorar que ya tendría equipo para la próxima temporada: sería en el fútbol colombiano dirigiendo a Millonarios, club que quedó eliminado de la liga a pesar de haber cambiado de entrenador, pues lo estaba dirigiendo David González y después llegó Hernán Torres que continua en el banquillo.

Ante los rumores, Dudamel habló con La FM y aclaró que todo se trata de un chisme y que las directivas si lo buscaron, pero a principios de año: “Mi agente estuvo en Pereira cuando ya se dio el ultimátum de la salida por causa provocada, luego se fue pero no a Bogotá, nos ha causado gracia porque ha sido todo mentira”.

“Siento gran admiración por Hernán Torres y por Millonarios donde jugué y salmos campeones de la Merconorte… Esto lo entiendo como parte de su trabajo que se genera especulaciones, pero el año pasado si recibí la llamada de Ricardo (el Gato) Pérez y hablamos de la posibilidad de llegar, pero decidieron que fuera David González, fue la única vez que tuvimos contacto y hubo un sondeo formal”, complementó Dudamel.

Así Dudamel le pone fin a los rumores que lo vinculan con el equipo azul, algo que estaba causando polémica, teniendo en cuenta que Hernán Torres no lleva ni seis meses en el cargo y llegó para tratar de clasificar al equipo a los 8 pero no lo consiguió.