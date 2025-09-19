NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Atletismo

Colombia dice presente en la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

septiembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Flor Denis Ruiz a la final del lanzamiento de jabalina en Mundial de Atletismo 2025 - Foto: AFP
Dos atletas colombianas lograron instalarse en la instancia final del campeonato; ahora irán por el podio.

Las deportistas Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios se clasificaron a la final del lanzamiento de jabalina, en el Campeonato Mundial de Atletismo que se disputa en Tokio, Japón, instancia en la que se medirán ante grandes figuras como la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little.

Ruiz, de 34 años, quien es la vigente subcampeona mundial de Budapest 2023, logró inscribir su nombre en una instancia definitiva, gracias a su registro de 62,11 metros, puntuación que le permitió ocupar el quinto lugar entre las ocho clasificadas por el grupo B.

Por su parte, Valentina Barrios, de 21 años, luego de disputar los tres intentos establecidos dentro de la competencia, logró inscribir su nombre en la gran final luego de imponer una marca de 60.98 en su tercer lanzamiento, esto validado por la serie A del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio.

¿Cuándo será la gran final del lanzamiento de jabalina?

Este sábado 20 de septiembre se disputará la final del lanzamiento de jabalina femenino, en la cual verán acción las atletas colombianas Flor Denis Ruiz y Valentina Barros desde las 7:05 p.m., hora Colombia.

Instancia en la que Ruiz, con su experiencia, buscará superar su registro hecho en el año 2023 en Budapest, en el cual se quedó con el subcampeonato. Por su parte, Barros, joven promesa de esta disciplina, espera vencer la marca que realizó en la instancia clasificatoria.

Junto a las dos colombianas hay otra representante por Sudamérica; se trata de la ecuatoriana Juleisy Angulo, de 24 años, quien logró establecer una puntuación de 63,25 en su lanzamiento, número con el que estableció una nueva marca para su país.

En la gran final del certamen mundialista, que se disputa en Tokio, Japón, las atletas cafeteras se medirán ante las grandes favoritas a hacerse al podio, la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little.

