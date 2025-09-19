El ciclista colombiano Egan Bernal dejaría las filas del Ineos la próxima temporada

Egan Bernal, uno de los ciclistas colombianos más destacados durante la última década, en la que ha sobresalido en las diferentes competencias ciclísticas a nivel mundial, incluyendo las tres grandes carreras del World Tour, en las que ha conquistado el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, títulos que ha alcanzado vistiendo los colores del Ineos Grenadiers.

El corredor oriundo de Zipaquirá también se ha convertido en un símbolo de resiliencia y pasión, pues logró recomponerse del grave accidente del año 2022 en vías de Colombia y volver a las competencias, en las que de a poco va cobrando protagonismo.

Recientemente, lo vimos competir en la Vuelta a España 2025, en la cual tuvo una destacada participación; aunque no estuvo dentro del podio, el gregario del Ineos Grenadiers se quedó con la etapa 16 de esta carrera y ocupó el 21 de clasificación general de la competencia, convirtiéndose en una de las actuaciones más destacadas en las competiciones World Tour desde su regreso.

Tras finalizar su actuación en la tercera carrera grande del ciclismo mundial y aprovechando que se aproxima el mercado de fichajes, se ha conocido que Egan Bernal podría cambiar de equipo para la próxima temporada.

Según la información difundida por el periodista Beppe Conti, de RAI Italia, el gregario colombiano dejaría las filas de la escuadra británica luego de ocho años y varios títulos, dentro de los que se destacan el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021).

Conti, expresó al medio antes mencionado que “Egan Bernal ya tendría un acuerdo avanzado con el Visma-Lease a Bike para correr el Giro de Italia del 2026 junto a Jonas Vingegaard”.

Mientras se define su futuro, el corredor colombiano se encuentra concentrado en su próximo reto, el cual será el Mundial de Ruta, de Kigali (Ruanda), competencia en la que será uno de los representantes por Colombia. La carrera se disputará el próximo domingo 28 de septiembre y en la cual compiten otras estrellas mundiales como Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.