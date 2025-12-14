La inesperada sorpresa que recibió J Balvin durante su concierto en Bogotá: "Me engañaste"

El cantante colombiano J Balvin llegó este sábado a Bogotá con su espectáculo "Made In Medellin - Ciudad Primavera" con el que deslumbró a todos los asistentes y fanáticos que presenciaron el show.

En el evento no solo destaco la presentación del artista paisa sino también de los 17 invitados que hicieron vibrar el estadio El Campín.

Entre los artistas se encontraban Dragón y Caballero, Blindaje 10, Jiggy Drama, Reykon, Jory, Niño García, Zion, De la Ghetto, J Quiles, Lenny Tavares, Cosculluela, Arcángel, Nicky Jam, Ferxxo y Ed Sheeran.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la esposa de Balvin, Valentina Ferrer, y su hijo Río aparecieron en el escenario.

“Esta es mi familia, mi mujer que amo tanto y a mi hijo Río. Me sorprendieron porque Valentina no me pudo acompañar en mi concierto en Medellín”, inició diciendo.

“Me engañaste diciendo que estabas en una fiesta con Río en Nueva York. Esta noche me voy a ir tranquilo a dormir porque está mi familia aquí”, agregó.

El artista cerró el concierto con una emotiva muestra de agradecimiento, sin camiseta y lleno de euforia, compartiendo su gratitud con los seguidores.

Antes de dejar el escenario, sorprendió al público al anunciar una gira nacional para 2026, lo que generó una nueva ola de ovaciones entre los asistentes.