Viernes, 05 de septiembre de 2025
Selección Colombia

Leyenda de la selección Colombia fue mordaz con la ‘tricolor’: “se logró clasificar, pero no se ha preparado ni un mínimo detalle para el mundial”

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
selección Colombia / FOTO: EFE
Aunque los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo golearon a Bolivia y aseguraron su cupo al mundial, hay observación al juego mostrado por el equipo.

La selección Colombia derrotó 3-0 a su similar de Bolivia en Barranquilla y aseguró su cupo al Mundial 2026 a falta de una fecha para que finalice la eliminatoria mundialista de la Conmebol. James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los anotadores de la noche.

El capitán cafetero, de 34 años, abrió el marcador en el minuto 31 en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante una Bolivia que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Córdoba (74) y Quintero (83) ampliaron la diferencia.

Los cafeteros son quintos con 25 puntos y visitarán a Venezuela el martes en el cierre de las eliminatorias mundialistas y, pese a que se logró el objetivo, el juego del equipo no convence del todo a los expertos en el juego.

Uno de los que criticó el andar de los dirigidos por Néstor Lorenzo fue el exarquero Óscar Córdoba, uno de los referentes históricos de la selección que ahora funge como opinador en un programa deportivo.

El exportero de Boca Juniors aseveró que hay que tener calma por lo que se logró en Barranquilla, pues si bien se ganó y se clasificó al mundial, no se ha comenzado a planificar lo que será el mundial y el juego del equipo sigue siendo irregular.

Se logró clasificar, pero no se ha empezado ni en el mínimo detalle la preparación al Mundial y de aquí allá pasan muchas cosas, jugadores con buen o mal nivel, jugadores que se van a lesionar, en fin”, comentó el exfutbolista.

“Ahora disfruten y celebren, analizaremos lo que pasó, pero el mundial comienza dentro de cinco meses que es cuando los jugadores empiezan a decantarse, pues unos se van a lesionar, otros no estarán en el nivel y así. El mundial déjelo allá, hoy analizamos lo que está pasando y nos damos cuenta que el equipo es irregular como lo fue todo el semestre”, puntualizó Córdoba.

Son varias voces las que se unen a la crítica del juego de la selección Colombia, pues el periodista Carlos Antonio Vélez de Win Sports también señaló que no es posible que Camilo Vargas haya sido una de las figuras del equipo en un partido con una selección inferior a la ‘tricolor’ en juego.

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo y el regreso de la selección Colombia a la cita orbital en la que no participa desde Rusia 2018.

