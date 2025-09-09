NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
La Vinotinto

"Colombia va a salir a perder tiempo y provocar, están atemorizados": periodista venezolano en la previa del crucial juego de La Vinotinto en Eliminatorias

septiembre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Seleccióin Colombia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La Vinotinto se juega su última carta para poder tener opciones de entrar al Mundial de 2026

La selección venezolana se jugará este martes su última carta para clasificar al Mundial de 2026 por medio del cupo al repechaje.

La Vinotinto buscará ante Colombia, en Maturín, quedarse con el cupo a la repesca en su última oportunidad de clasificar al Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que actualmente la selección venezolana se ubica en la séptima posición con 18 puntos y está accediendo al cupo de repechaje. No obstante, Bolivia con 17 es octava y podría también clasificarse a la repesca.

En la previa del encuentro crucial de La Vinotinto ante los cafeteros, un reconocido periodista venezolano dio unas polémicas declaraciones que han generado todo tipo de reacciones.

Se trata del reconocido periodista deportivo Alex Candal, quien en el programa Fútbol Total de DSports aseguró que la selección Colombia esta atemorizada.

Colombia va a salir a perder tiempo y provocar”, comenzó diciendo Candal.

No caigan en provocaciones, no hagan faltas cerca del área ni peligrosas que puedan comprometer con tarjetas porque ellos van a buscar ese tipo de jugadas”, agregó.

En ese sentido, señaló que el equipo dirigido por Fernando Batista debería tener “presión alta constantemente sin perder el espacio" y vaticinó que si Venezuela marca un gol hay que bajar los “decibelios”. “Buscamos el segundo con calma”, subrayó.

“Si nos marcan a nosotros, no pasa nada, vamos a marcar el empate inmediatamente”, advirtió.

Además, sugirió que “desde el primer minuto hay que salir a morir” sin protestarle nada el árbitro. “Buscar y atacar, el resto va a salir solos. Ellos están atemorizados, aterrorizados”, indicó.

La selección Colombia, que ya tiene cupo asegurado al Mundial de 2026, será juez de la selección venezolana que necesita de un triunfo para quedarse con el repechaje.

