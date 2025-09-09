Así fue el ataque en el último tramo con el que Egan Bernal se coronó ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España: "El cóndor volvió a volar"

Este martes, el ciclista colombiano Egan Bernal se coronó ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España que se disputó entre Polo y Mos/Castro de Herville y contó con un recorrido de 159 kilómetros.

El colombiano del equipo INEOS se fue adelante con el español Mikel Landa y en el remate logró superarlo con gran ímpetu para quedarse con la etapa 16.

El ciclista cafetero se hizo más fuerte en el último repecho y superó en los últimos metros al ciclista español en el fin de la etapa decretado por los organizadores tras protestas en apoyo a Palestina.

Bernal se impuso sobre unos cinco corredores que habían emprendido la fugar a falta de unos 30 kilómetros de la meta.

Inicialmente, estaba previsto que la etapa tuviera un recorrido de 167 kilómetros, pero una protesta en apoyo de Palestina obligó a los organizadores a acortarla en ocho kilómetros.

“El cóndor está de regreso”, fue el mensaje con el que la cuenta oficial de La Vuelta celebró el triunfo del ciclista nacido en Zipaquirá.

Con el triunfo de Bernal, Colombia puso fin a dos años sin ganar una etapa en la Vuelta a España.

Cabe recordar que Juan Sebastián Molano se quedó con la etapa 12 en la edición de 2023.

Con el triunfo de Egan Bernal, la clasificación general sigue siendo liderada por el noruego Jonas Vingegaard seguido por el portugués João Almeida.

Egan Bernal se ubica en el puesto 12 a 9 minutos y 36 segundos del líder y con la esperanza de entrar al Top 10 en las próximas etapas.