Martes, 14 de octubre de 2025
Colombia y Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20 - Fotos: AFP
Colombia y Argentina: así está el historial entre estas selecciones en los Mundiales de la categoría Sub-20

octubre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor busca su primera final; por su lado, los Albicelestes, máximos campeones de este certamen, sueñan con su séptima final.

La selección Colombia y su similar de Argentina se jugarán un cupo a la gran final de la Copa del Mundo de la categoría Sub-20 que se disputa en Chile. Estos equipos se enfrentan en una de las llaves de las semifinales del certamen mundialista; uno de los dos le dirá de manera anticipada adiós al título.

Un encuentro que reúne a los dos de los mejores equipos de este campeonato; ambos equipos llegan a esta instancia sin conocer la derrota. Por un lado, los cafeteros cosecharon tres victorias y dos empates, mientras que los albicelestes, en cinco juegos disputados, sumaron de a tres.

Un juego de dos viejos conocidos, pues ambas escuadras se enfrentaron en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputó a inicios de este 2025 en territorio venezolano. Allí se enfrentaron en dos oportunidades, una por las semifinales del certamen, en la cual igualaron a un tanto, pero en la instancia final de aquel torneo los argentinos se impusieron por la mínima diferencia.

En lo que respecta a enfrentamientos por la Copa del Mundo Sub-20, esta será la tercera vez en la historia que cafeteros y albicelestes se enfrenten en un certamen mundialista.

Así ha sido el historial entre Colombia y Argentina en la categoría Sub-20.

La primera vez que la Tricolor y la Celeste se enfrentaron fue en el 2003, en un juego que definió el tercer lugar del certamen, en el cual los cafeteros vencieron 2-1 a los argentinos.

El triunfo para los colombianos en aquel entonces se dio gracias a los goles de ‘El Alpinito’ Carrillo y Jaime Castrillón. Por su parte, el conjunto albiceleste descontó por medio de Osmar Ferreyra.

Dos años después, en el 2005, ambos equipos contaban con la presencia de varias figuras como Lionel Messi, Lucas Biglia, Fernando Gago por Argentina y Radamel Falcao García, David Ospina, Dayro Moreno y Hugo Rodallega por Colombia.

En aquel entonces, el juego fue a favor de los argentinos, que, de la mano de Messi, se impusieron en un marcador 2-1. Al final, su rendimiento en aquel torneo les permitió hacerse con el quinto título de este certamen.

A pesar de la paridad en los encuentros mundialistas entre Colombia y Argentina, los equipos tienen claro que en esta oportunidad es a otro precio y saben que no pueden dar nada por perdido en este partido.

Por un lado, la Tricolor, de la mano de sus figuras como Jordán Barrera, Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal, irá en busca de su primera final en un Mundial de la categoría Sub-20.

Entre tanto, Argentina, como máximo vendedor de este certamen, quiere seguir ampliando su historial y hacerse a su séptimo título.

¿A qué hora y por dónde ver Colombia vs. Argentina?

Usted podrá disfrutar de este juego por la señal abierta y la app del Canal RCN, a partir de las 6:00 p.m., hora colombiana.

