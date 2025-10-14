NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa - Foto: AFP
Selección de Brasil

Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa a una de las cinco grandes ligas: buscaría retomar su nivel para llegar a la Copa del Mundo

octubre 14, 2025
Por: Natalya Baquero González
El futbolista brasileño busca regresar a una liga competitiva con la finalidad de tener protagonismo y volver a ser llamado a la Canarinha; todo apunta a que Italia podría ser su próximo destino.

Durante los últimos años, la carrera de Neymar Jr. ha pasado de gloria al anonimato, o por lo menos en lo que respecta a su selección, pues su carrera deportiva dio un giro tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita, en donde las lesiones le jugaron una mala pasada al jugador.

Tras varios años en el balompié del exterior, el futbolista de 33 años en enero de 2025 decidió retornar al fútbol sudamericano, específicamente al Santos de Brasil, escuadra que lo formó como jugador profesional y a la cual arribó como un ídolo.

Con su regreso al equipo de sus amores, se esperaba que el club estuviera peleando los primeros lugares en el Brasileirao e incluso buscar el campeonato, pero las cosas no han salido de tal manera. Neymar no ha logrado brillar ni consolidarse en la nómina titular de los Alvinegros, esto en parte a las lesiones que lo han perseguido de manera constante, hecho que lo ha mantenido alejado de las últimas convocatorias de su selección.

A pesar de eso, Ney considera que aún tiene el suficiente potencial para jugar al fútbol en las ligas más importantes del balompié europeo, todo esto pensando en un posible llamado al equipo nacional para la Copa del Mundo de 2026.

El astro brasileño tiene claro que para ir al Mundial la única manera es estar en óptimas condiciones, tal como lo afirmó recientemente Carlo Ancelotti, técnico de la Canarinha: “Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no solo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”.

Con el objetivo puesto en la próxima cita mundialista y la información compartida por el medio italiano Sportmediaset, el futbolista podría retornar al balompié europeo en el 2026.

Según la información compartida por el medio antes mencionado, los representantes de Neymar, quien finaliza su contrato con Santos en diciembre, habrían ofrecido los servicios del talentoso jugador al Inter de Milán y al Nápoles, dos clubes que actualmente disputan la Champions League.

El astro brasileño tiene claro que una liga de mayor exigencia no solo le permitiría tener un mejor ritmo futbolístico, sino que de paso le podría dar la posibilidad de regresar a una convocatoria y disputar una nueva Copa del Mundo con la selección de Brasil, con la que anhela salir campeón.

