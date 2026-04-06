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Lunes, 06 de abril de 2026
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Fútbol argentino

Famoso jugador sacude al mundo del fútbol tras publicar fotos con su novio y convertirse en el primer futbolista profesional argentino en 'salir del closet'

abril 6, 2026
Por: Diana Pérez
Foto referencia | Canva
Foto referencia | Canva
Lago vuelve a ser noticia luego de publicar unas fotos junto a su novio en su cuenta de Instagram.

El mundo del fútbol argentino se ha visto revolucionado en las últimas horas luego de que un reconocido jugador se hiciera viral en redes sociales y en la prensa local tras ser el primer futbolista en salir del closet.

El jugador del Colón de Santa Fe de Argentina, Nacho Lago, ha impactado a todos tras presentan formalmente a su novio en sus redes sociales.

El delantero, de 23 años, fue noticia hace ocho meses en todo el país porque recibió una tierna sorpresa por parte de su novio en el programa "Sangre y Luto".

Para ese entonces, el novio del jugador le envió un mensaje diciendo: "Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres".

"Sé toda la garra que le pones a esto, sé que tienes un sueño. Gracias por defender los colores de mi ciudad", agregó.

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Tras escuchar las palabras de su pareja, Lago comentó: "este es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol".

"Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", puntualizó.

Ahora, Lago vuelve a ser noticia luego de publicar unas fotos junto a su novio en su cuenta de Instagram. Tras esas fotos, en las que se les ve juntos con el mensaje: "feliz vida negro, te amo", se volvió a hacer viral el video que se publicó el pasado 20 de mayo de 2025.

En redes sociales su historia ha sido alabada por los internautas que esperan que más jugadores homosexuales dejen de esconderse; mientras otros celebran este hito para el mundo del fútbol argentino.

"Jamás pensé que iba a poder ver un futbolista profesional argentino saliendo del closet", "Cosas de las que tenemos que estar orgullosos como país", "Se celebra la naturalidad de Nacho Lago y la comodidad para compartirlo", "Si más fueran honestos como él, desde el fútbol se sembraría respeto, tolerancia, nos alejaríamos de la violencia y la gambeta le hablaría a la táctica", son algunos de los comentarios.

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