Comienza el camino de los equipos colombianos en los octavos de final de las copas internacionales de Sudamérica

Tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores iniciarán la instancia de octavos de final este martes 12 de agosto, día en el que los equipos colombianos, Nacional, Once Caldas y América, tendrán actuación.

El equipo manizaleño buscará marcar la diferencia como local

El estadio Palogrande de Manizales será el escenario encargado de albergar el juego entre Once Caldas y Huracán de Argentina. Esta será la primera vez que estas escuadras se enfrenten en una competencia internacional.

Para el juego de ida, estos equipos llegan con realidades distintas. Por un lado, el conjunto colombiano no solo tiene en juego su participación en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, sino la continuidad del entrenador Hernán Darío Herrera, teniendo en cuenta el mal inicio de campeonato que ha tenido en el rentado local, en el cual ocupa la penúltima casilla con tan solo dos unidades.

Aunque en los playoffs de la competencia internacional tuvo una gran actuación, Once Caldas es consciente de que en esta instancia del certamen internacional las cosas son a otro precio debido al rival que tiene enfrente.

El Globo, como también se le conoce al equipo argentino, viene de vencer a Tigre por el Torneo Clausura, competencia en la que ha cosechado dos triunfos seguidos. Adicional a esto, se le suma que se clasificó como primero del grupo C por la Copa Sudamericana.

El juego entre Once Caldas y Huracán será a partir de las 5:00 p.m., hora Colombia, en el estadio Palogrande.

América enfrenta al imponente Fluminense

También por Copa Sudamericana, el conjunto Escarlata recibe en el Pascual Guerrero al Flu, partido que por primera vez en la historia de las competencias internacionales enfrenta a estas dos escuadras.

Aunque actualmente el equipo colombiano no vive su mejor presente en la Liga BetPlay Clausura, en la cual ocupa la casilla 17, el historial en torneos internacionales en condición de local ante clubes brasileños lo respalda.

Los Diablos Rojos se han medido en 19 oportunidades ante rivales brasileños, en territorio cafetero, con un saldo de 9 victorias, 4 empates y 6 derrotas. A pesar de que las estadísticas favorecen a la escuadra vallecaucana. Un claro ejemplo de ellos fueron sus más recientes duelos ante Bahía de Brasil, equipo al que vencieron en los playoffs de la competencia.

A pesar de eso, los dirigidos por Gabriel Raimondi son conscientes de que en esta ocasión las cosas serán a otro precio, teniendo en cuenta el gran presente del Flu.

No es para menos, pues Fluminense terminó como primero del Grupo F por la Copa Sudamericana; asimismo, tuvo una gran actuación en el pasado Mundial de Clubes, certamen en el que llegó hasta la semifinal.

El partido entre el América de Cali y Fluminense de Brasil en el Pascual Guerrero será desde las 7:30 p.m., hora Colombia.

Nacional a dar lo mejor de sí en la Copa Libertadores

El conjunto Verdolaga es el único equipo representante de Colombia por este certamen. Los dirigidos por Javier Gandolfi superaron la fase de grupos como segundos de su serie, en la cual se midió a grandes equipos como: Nacional de Uruguay, Internacional de Porto Alegre y Bahía, ambos de Brasil.

La escuadra antioqueña buscará en octavos de final hacer respetar su casa, el Atanasio Girardot, escenario en el que se hizo fuerte durante la instancia de grupos.

En la noche de este martes 12 de agosto, la escuadra verde de Antioquia recibe a São Paulo de Brasil, equipo que vive un gran momento en el fútbol brasileño, pues hace cinco fechas no pierde en el balompié carioca.

Esta será la novena ocasión en la que se enfrenten los Verdolagas y Tricolor Paulista, juegos que han dejado como saldo tres victorias para cada equipo y dos empates. Este será el cuarto enfrentamiento por eliminación directa, el segundo por Copa Libertadores.

Uno de los juegos más recordados entre estas dos escuadras es el de la semifinal de la Libertadores del 2016, año en que los verdes levantaron su segundo título en este certamen.

Atlético Nacional y São Paulo se enfrentarán a partir de las 7:30 p.m., hora de Colombia.